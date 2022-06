Comment Freedom, Georgia, est devenu un nouveau projet dans l’utopisme noir

Partie de la Numéro du 19 juin de Le point culminantnotre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

Alors qu’un nouveau virus mystérieux se propageait à travers le monde et que l’indignation suscitée par la violence policière se répandait dans les rues, Renee Walters, résidente de Stone Mountain, a passé 2020 dans un état d’isolement et de choc croissants. Sa détresse a fait place à la dépression au fil de l’année et les craintes pour la sécurité de sa famille l’ont consumée.

« Que puis-je faire [so] que mon fils n’aura pas à être un hashtag ? » elle se demandait.

De l’autre côté de la ville, son amie d’église Ashley Scott éprouvait des sentiments similaires. Après plusieurs séances de thérapie, Scott était convaincue qu’elle souffrait d’un traumatisme racial – les symptômes similaires au trouble de stress post-traumatique qui résultent d’expériences majeures ou répétées de racisme.

Plus que jamais, elles se sont retrouvées à se demander s’il y avait un endroit en Amérique où elles, en tant que femmes noires, pourraient se sentir en sécurité, soutenues et libres.

Une réponse a commencé à apparaître lorsque Walters est tombé sur un titre d’actualité : « Vous pourriez acheter une ville entière en Géorgie pour le prix d’un appartement de luxe à New York ».

Rejointes par une autre amie, Laura Riley-Cooper, les femmes ont conduit plus de deux heures au sud de leur domicile du métro d’Atlanta à Toomsboro, une ville du centre de la Géorgie de moins de 400 habitants. Ils ne savaient rien de cette région de leur État : le comté de Wilkinson, une zone rurale à 38 % noire. Pourtant, ils voulaient voir si c’était un endroit – avec ses « 40 acres de terrain et 36 parcelles de propriété » – où ils pourraient être en mesure de créer un refuge sûr pour eux-mêmes et leurs amis.

Après avoir assisté à la journée portes ouvertes de la ville de Toomsboro, le groupe a décidé de ne pas acheter la propriété, a déclaré Walters. Le prix avait augmenté à 2,3 millions de dollars en raison de l’attention portée par les publications virales sur sa vente. Au lieu de cela, ils avaient développé un attachement à un terrain voisin de 97 acres dans le comté non constitué en société de Wilkinson.

« C’était juste comme ça [was] les notres. Nous avons pris possession dès que nos pieds ont touché le sol », a déclaré Walters, notant que le terrain coûtait « nettement moins cher » que ce qu’ils auraient dépensé pour acheter Toomsboro. Elle envisageait de développer l’espace en une communauté pro-noire.

Sur le chemin du retour, les femmes ont commencé à appeler des amis pour leur présenter l’idée d’acheter collectivement la terre. Ce n’était pas la première fois que les entrepreneurs en série se lançaient en affaires ensemble – ils avaient rejoint un certain nombre de sociétés de marketing à plusieurs niveaux ensemble, a déclaré Walters – mais ce serait certainement leur plus grande entreprise à ce jour.

Dix-neuf familles au total ont accepté de se joindre à leurs efforts. La colonie prévue est passée à 502 acres. Et Scott a trouvé un nom pour la communauté : Freedom.

Construire une ville à partir de rien

Finalement, les fondateurs veulent que le règlement Freedom obtienne une charte et devienne une ville, bien qu’ils ne prévoient pas de commencer ce processus avant trois à cinq ans. Premièrement, ils doivent recruter au moins 200 résidents, attirer des propriétaires d’entreprises et mener une étude de faisabilité sur le plan stratégique de la communauté, a déclaré Riley-Cooper. Ensuite, ils prévoient de faire une demande officielle pour que leur charte de la ville soit approuvée par le Congrès de Géorgie.

Les femmes collectent des fonds par le biais de campagnes sur GoFundMe et IndieGogo. Leur GoFundMe a amassé plus de 110 000 $, ce qui, selon eux, a aidé à financer des poteaux électriques temporaires, un puits et une pompe à eau de puits, et le défrichement de 5 acres de terrain, entre autres.

Le groupe fondateur de familles a financé l’achat des 97 acres d’origine et a obtenu un prêt « substantiel » en argent dur pour les 400 acres supplémentaires, a déclaré Scott. Les prêts en argent dur sont généralement des prêts à taux d’intérêt très élevés utilisés pour acheter des immeubles de placement. Les prêteurs utilisent généralement la propriété comme garantie au lieu de compter sur la solvabilité de l’emprunteur.

Les fondateurs de Freedom prévoient de développer et de vendre le terrain aux résidents par phases, a déclaré Riley-Cooper. La première phase comprend 13 parcelles de 6 acres chacune, que les fondateurs espèrent vendre à 55 000 $ par parcelle aux résidents qui construiront des maisons ou des entreprises sur la colonie. Une fois qu’elles ont remboursé leur prêt, les femmes espèrent obtenir un prêt à la construction pour construire 10 acres pour un développement à usage mixte. Ce processus prendra probablement des années à se terminer.

Ils espèrent également acheter environ 700 acres de terrain pour relier leurs deux parcelles actuelles, qui sont séparées par moins d’un mile reliées par une route, a déclaré Scott.

L’achat de terrains non aménagés dans un comté inconnu est un risque énorme, et quelques personnes se sont immédiatement opposées à l’adhésion au collectif lorsqu’elles ont présenté l’idée pour la première fois à des amis en 2020, a déclaré Scott. Mais certains étaient immédiatement à bord, dont Kevin James.

James, un immigrant trinidadien qui vit à Marietta, a déclaré qu’il cherchait une « communauté soudée » lorsque Scott l’a approché avec les plans initiaux de Freedom. Les deux étaient amis depuis des années et avaient envisagé de créer une communauté similaire à plus petite échelle dans le métro d’Atlanta. Ils rêvaient de mettre leur argent en commun pour acheter un terrain et partager tout un cul-de-sac avec des amis.

Un « garçon de la ville » autoproclamé, James admet que l’idée d’acheter un terrain dans le comté de Wilkinson l’a fait sortir de sa zone de confort. Mais, comme Scott, il a été encouragé à établir un environnement qui se sentait plus sûr pour lui et d’autres familles noires à la suite des violences policières qui ont retenu l’attention nationale en 2020.

James, qui est célibataire sans enfants, a rejoint les fondateurs sur le prêt initial et prévoit d’utiliser Freedom comme résidence secondaire. Mais il admet qu’il a eu quelques discussions animées avec des gens et qu’il a même perdu un ami à cause de sa décision. L’ami craignait que certains n’interprètent la communauté pro-noire comme une mission séparatiste, a déclaré James.

«Il pensait que j’étais fou de m’être même engagé dans quelque chose comme ça. Son point de vue sur le BIPOC ici en Amérique est « gardez la tête baissée… » », a-t-il déclaré, en utilisant un acronyme pour désigner « les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur ». «Il était juste déconcerté quant à la façon dont je ferais partie de quelque chose d’aussi public. Et quelque chose qui s’appelle Freedom.

Un héritage des colonies noires

La liberté deviendrait la dernière d’une longue histoire de colonies noires américaines. En 2015, l’Historic Black Towns and Settlements Alliance a été créée par cinq communautés – Grambling, Louisiane ; Mound Bayou, Mississippi; Eatonville, Floride; Hobson City, Alabama; et Tuskegee Institute, Alabama (où se trouve le HBCU) – dans l’espoir de préserver cet héritage. Le groupe s’est depuis agrandi et représente désormais entre 50 et 70 villes et colonies à un moment donné, selon la porte-parole Tanya Debose.

La plupart de ces villes et colonies ont été établies après la guerre civile, a déclaré Debose.

« Les gens ne pensent jamais à l’endroit où leurs ancêtres [went] après avoir été libéré. L’une des choses que nous savons maintenant, c’est qu’il y a eu beaucoup de terreur raciale après l’émancipation. Ils devaient se blottir dans des espaces où ils se sentaient en sécurité.

Certains de ces espaces sont devenus de véritables communautés et ont finalement été incorporés, a-t-elle ajouté.

Les résidents « ont pu non seulement être une colonie d’anciens esclaves – ils se sont en fait incorporés », a déclaré Debose. « Ils voulaient posséder leur propre souveraineté et créer leur propre communauté et identité. »

Debose pense que quiconque espère établir une nouvelle colonie noire aujourd’hui pourrait bénéficier de savoir ce qui a fait le succès ou l’échec des lieux précédents. En tant que descendante de cinquième génération des personnes qui ont créé Independence Heights au Texas, cette histoire lui est personnelle. Selon Debose, environ 600 habitants ont décidé de créer leur propre ville municipale après avoir lutté pour obtenir de l’eau courante et des rues pavées de la ville de Houston. Elle dit qu’après le krach boursier des années 1920, la ville n’a pas été en mesure de rembourser un prêt à Houston. La ville d’Independence Heights s’est pliée en conséquence. Aujourd’hui, c’est une communauté à Houston.

Certaines universités et organisations ont commencé à créer des bases de données de villes historiquement noires pour préserver leurs histoires, et l’Alliance des villes et établissements noirs historiques espère également créer bientôt sa propre carte interactive et sa propre base de données.

Obstacles à la liberté

Walters, Scott et Riley-Cooper admettent qu’ils ont encore du travail à faire pour s’assurer que Freedom peut devenir réalité et prospérer. D’une part, il y a des questions sur la façon dont une ville qui a été fondée comme refuge pour les Noirs gérera la police lorsque les croyances sur la criminalité et la sécurité varient considérablement parmi les Noirs américains.

« Même si nous ne voulons pas nécessairement avoir [a] grande police [presence]nous vivons dans un comté qui a déjà un département du shérif que nous [will] payer des impôts vers. Quand quelque chose se passe, nous nous attendons à ce que le département de notre shérif vienne enfermer quelqu’un et l’emmène », dit Scott. « En même temps, nous attendons de nos concitoyens qu’ils portent une arme et sachent comment se protéger. Nous sommes très défenseurs de nos droits au deuxième amendement.

James dit que la prise en compte des opinions divergentes a été le plus grand défi, même parmi le groupe initial de 19 familles.

« Travailler sur cela a été le plus grand défi, mais nous sommes tous sous la même philosophie que tout n’est pas tracé sur le » T « », a-t-il déclaré. « Nous apprendrons au fur et à mesure. »

Bien qu’il reste encore beaucoup de plans logistiques à faire, il y a aussi de la place pour la joie. James s’est perdu la première fois qu’il s’est rendu à Freedom (« il y a un certain point sur le chemin de Freedom où c’est comme le point de non-retour », a-t-il dit), mais il prévoit de retourner à la colonie ce mois-ci pour le Juneteenth annuel fête.

L’événement «campout» de l’an dernier pour les vacances a réuni plus de 150 personnes et comprenait des activités pour les enfants, des spectacles en direct et un feu d’artifice.

Les fondateurs s’attendent à la même participation cette année, bien que Scott ait déclaré qu’ils réduisaient les coûts, se concentraient sur les artistes locaux et ajoutaient plus d’histoire autochtone à l’événement.

« Il ne s’agira pas seulement de chanter, de rappeurs, de danser et de faire des barbecues, mais d’avoir une plus grande profondeur culturelle », dit-elle. Freedom accueille également d’autres événements tout au long de l’année, y compris un camping qui permet aux participants de participer au tir à l’arc, à la pêche et au yoga en plein air.

La participation à ces événements aide également à montrer que Freedom peut être un atout pour le comté de Wilkinson, dit Scott.

« Ils sont simplement ravis que les gens s’intéressent à la petite vieille campagne, à deux heures du comté d’Atlanta Wilkinson », a-t-elle déclaré. « Il y a des avantages pour eux parce que la plupart des gens ne cherchent pas d’opportunités si loin au sud d’Atlanta. »

Jewel Wicker est le rédacteur en chef de Capital B Atlanta et un journaliste indépendant couvrant le divertissement et la culture. Son travail a été publié dans Billboard, GQ, le magazine Atlanta et le New York Times.