Dans la scène finale de «Le Parrain III», Michael Corleone, le protagoniste âgé de ce drame policier épique, est laissé dans la solitude pour contempler ses péchés, pris de culpabilité pour des actions qui ont dévasté sa famille et sachant qu’il ne peut pas changer ce qu’il a fait. Francis Ford Coppola, le réalisateur et co-scénariste de la série «Godfather», n’a jamais abordé son travail de la même manière. Ces trois films ont remporté au total neuf Oscars, ont rapporté plus de 1,1 milliard de dollars après ajustement pour tenir compte de l’inflation et ont acquis un statut exalté dans la conscience populaire. Mais plutôt que de les considérer comme des monuments immuables, Coppola les a traités comme un tableau inachevé qu’il est libre de mettre à jour. Il a précédemment restauré et réorganisé des parties de l’histoire du «Parrain», modifiant son histoire multigénérationnelle de corruption, de vengeance et de devoir familial au fur et à mesure que ses propres idées sur la narration évoluaient. Maintenant, il a tourné son attention vers « The Godfather Part III », le film de 1990 qui a adopté une approche plus méditative des Corleones. Contrairement à l’acclamation quasi universelle dont jouissent les deux premiers films, on se souvient de «Part III» comme du Fredo de sa famille – celui qui n’est pas vraiment à la hauteur. Il a été critiqué pour son ton lugubre, son intrigue alambiquée et le casting de Coppola de sa fille, Sofia – maintenant une célèbre cinéaste à part entière – en tant que fille condamnée de Michael, Mary.

Pour une nouvelle sortie en salles et en vidéo à domicile ce mois-ci, Coppola a rebaptisé le film comme «Le parrain de Mario Puzo, Coda: la mort de Michael Corleone.» Le nouveau nom rend hommage à Puzo, son co-scénariste «Parrain» et auteur de le roman original, et comprend le titre initialement prévu pour le film devenu «Partie III». Le réalisateur a changé son début et sa fin et a apporté des modifications tout au long pour fouiller et clarifier le récit qu’il a toujours cru contenir sur la mortalité et la rédemption.

L’histoire de ce film «Parrain» est aussi radicale et dramatique que les récits tant racontés derrière la création de ses deux illustres prédécesseurs, pleins de conflits, de persévérance et de changements décisifs de dernière minute. C’est une légende qui s’est apparemment terminée par un résultat fatalement imparfait – mais qui a maintenant un nouveau chapitre non raconté qui pourrait améliorer le statut du film final dans l’une des franchises les plus influentes de tous les temps. L’histoire personnelle de Coppola est bien sûr inextricable de l’histoire du film, et il y a plus en jeu pour le réalisateur que de récupérer son film de la réputation ternie qu’il estimait ne jamais mériter. À 81 ans, il s’efforce toujours de démontrer sa vitalité de cinéaste et de renouer avec l’énergie rebelle qui a imprégné la réalisation des deux premiers «Parrains». Il n’est plus le despote artistique des années 70; ces jours-ci, il aborde son métier comme un artisan chevronné, perfectionnant toujours son travail à la recherche d’un idéal mythique. Utilisant une métaphore pittoresque, il a comparé son processus à la réparation d’un allume-cigare.