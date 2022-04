Comment Ford, GM et Tesla construisent de meilleures batteries pour VE

Cette histoire fait partie de Recode par Vox’s Support technique série, qui explore des solutions pour notre monde qui se réchauffe.

Lorsque les batteries lithium-ion grand public ont fait leurs débuts dans les années 1990, elles étaient révolutionnaires : elles se rechargeaient en quelques heures ou moins et ont rendu nos ordinateurs et téléphones modernes vraiment portables. Mais trois décennies plus tard, cette technologie de batterie doit faire l’objet d’une mise à niveau majeure, car la dure réalité du changement climatique signifie que les batteries lithium-ion n’ont pas seulement besoin d’alimenter nos appareils, mais aussi nos voitures. C’est beaucoup plus difficile.

Les batteries lithium-ion sont devenues la forme de stockage d’énergie par excellence car elles ont une densité d’énergie extrêmement élevée, ce qui signifie qu’elles peuvent stocker beaucoup d’énergie dans un volume relativement petit. Le lithium lui-même est le le métal le plus léger du tableau périodique, ce qui rend les batteries lithium-ion extrêmement portables. Au fur et à mesure que la technologie a été intégrée aux véhicules électriques (VE), ces batteries ont été poussées à leur limite.

Ils ne peuvent être chargés et déchargés qu’un certain nombre de fois, et nous avons peut-être atteint la limite supérieure de leur capacité de stockage. C’est l’une des plus grandes préoccupations que les gens ont avec les véhicules électriques, car plus de capacité équivaut à une autonomie plus longue. Les batteries occupent également énormément d’espace dans les voitures que nous avons déjà, ce qui signifie que nous ne pouvons pas simplement ajouter plus de batteries pour obtenir plus d’autonomie.

Donc, si cette révolution EV va réussir, les batteries doivent s’améliorer. Ils doivent aller encore plus loin avec une seule charge et ils doivent peser moins. Les batteries des véhicules électriques doivent également être moins susceptibles de s’enflammer, un problème rare mais très préoccupant. (Les voitures à essence et hybrides présentent également des risques d’incendie.) Chevy a récemment dû rappeler tous les Chevy Bolt qu’elle avait vendus en raison du risque d’incendie de la batterie. Les batteries lithium-ion des voitures d’aujourd’hui pourraient également bénéficier de nouveaux composants de base. Ils sont actuellement fabriqués à partir de matériaux rares, comme le cobalt et le nickel, qui sont de plus en plus chers.

La course à la résolution de ces problèmes s’accélère. Les fabricants de batteries de longue date comme CATL et LG Energy Solution repensent la chimie fondamentale des batteries afin qu’elles fonctionnent mieux dans les véhicules électriques. Pendant ce temps, Ford et GM investissent dans de nouvelles recherches sur les batteries, dans l’espoir d’avoir un avantage sur Tesla. Même le gouvernement s’en mêle : en mars, le président Joe Biden a invoqué le Defense Production Act – une loi de 1950 qui permet au président de stimuler la production nationale de certains produits en cas d’urgence – pour augmenter l’approvisionnement du pays en métaux et matériaux rares utilisés dans les véhicules électriques.

C’est bien beau, mais le temps presse. Le changement climatique ne fait que s’accélérer et chaque nouvelle voiture fonctionnant aux combustibles fossiles risque d’exacerber la menace. Heureusement, une meilleure technologie de batterie n’est pas seulement en cours de développement ; ça commence à arriver sur le marché.

La batterie lithium-ion, expliquée

Les véhicules électriques ne sont pas alimentés par une grosse batterie, mais plutôt par des milliers de cellules plus petites. Chaque cellule comporte quatre composants clés qui composent une batterie : une anode, une cathode, un séparateur et un électrolyte, qui est généralement un liquide. Pour alimenter un appareil comme une voiture, des atomes chargés ou des molécules appelées ions se déplacent de l’anode à la cathode à travers l’électrolyte, libérant leurs électrons supplémentaires en cours de route et produisant de l’électricité. Pour charger une batterie, c’est l’inverse qui se produit : les électrons circulent dans la batterie et les ions refluent de la cathode vers l’anode, créant une énergie potentielle que la batterie peut ensuite décharger.

Dans le cas des batteries lithium-ion, ces ions sont naturellement des ions lithium. Sony a vendu la première batterie lithium-ion pour alimenter l’un de ses caméscopes, et la technologie de la batterie est rapidement devenue omniprésente pour l’électronique grand public. En partie parce qu’elles sont maintenant si largement disponibles, les constructeurs automobiles se sont tournés vers les batteries lithium-ion pour alimenter leurs voitures électriques. Pour ce faire, ils emballent généralement des dizaines de cellules de batterie lithium-ion dans des coques de protection plus grandes appelées modules. Ces modules sont ensuite assemblés dans une batterie encore plus grande, qui alimente le VE.

Cependant, les batteries lithium-ion ne sont pas exactement parfaites pour les véhicules électriques. Au-delà du risque improbable mais réel de s’enflammer, le véhicule électrique moyen a une autonomie de 260 miles. C’est suffisant pour se déplacer pour les trajets quotidiens, mais beaucoup de conducteurs s’inquiètent des excursions à plus longue distance.

Le lithium lui-même a aussi quelques problèmes. L’extraction du lithium n’est pas particulièrement respectueuse de l’environnement, et à l’heure actuelle, le monde n’a pas assez de mines de lithium pour fournir suffisamment de matériel pour le nombre de batteries de véhicules électriques dont nous avons probablement besoin. Il existe également des préoccupations croissantes concernant d’autres métaux couramment utilisés dans les batteries lithium-ion, à savoir le cobalt, qui est principalement extrait en République démocratique du Congo et est lié au travail des enfants et aux droits de l’homme.

Nouveaux matériaux

Un moyen relativement simple de construire une meilleure batterie consiste à incorporer différents matériaux dans la technologie lithium-ion conventionnelle. Les nouveaux matériaux présentent leurs propres avantages et inconvénients, et certaines combinaisons pourraient être meilleures pour les véhicules électriques que d’autres.

L’une de ces combinaisons s’appelle une batterie au lithium fer phosphate, qui incorpore des matériaux à moindre coût dans la cathode de la batterie. Bien que ces batteries ne puissent pas contenir autant d’énergie que les autres batteries lithium-ion, elles permettent aux constructeurs automobiles de construire plus de batteries pour moins d’argent et, par conséquent, d’offrir plus de véhicules électriques à un prix inférieur. Les batteries au lithium fer phosphate sont déjà largement utilisées en Chine, et Tesla a annoncé l’automne dernier qu’il commencerait à utiliser cette chimie dans ses véhicules de gamme standard.

Une autre approche modifie les matériaux de l’anode de la batterie. De nombreuses batteries lithium-ion ont actuellement des anodes en graphite car elles sont relativement bon marché et durent longtemps. Mais une poignée de startups utilisent à la place du silicium, le même matériau utilisé pour fabriquer des puces informatiques. Les batteries avec des anodes en silicium peuvent contenir 10 fois plus de charge que les anodes en graphite et augmenter la capacité énergétique globale d’une batterie. Des entreprises comme Sila Nanotechnologies, NEO Battery Materials et Enovix perfectionnent actuellement leurs conceptions.

Une idée solide

Comme son nom l’indique, une batterie à semi-conducteurs utilise un électrolyte solide au lieu de l’électrolyte traditionnel. Ce matériau solide n’est pas un bloc géant, mais plutôt une couche de matériau comme le verre ou la céramique. Les électrolytes solides sont plus compacts, ce qui signifie que les batteries à semi-conducteurs peuvent être plus petites et stocker plus d’énergie. Un autre avantage est que les électrolytes solides ne sont pas aussi inflammables que les batteries lithium-ion traditionnelles et ne nécessitent pas non plus la même infrastructure de refroidissement.

Les batteries à semi-conducteurs sont toujours confrontées à de véritables obstacles. Ils sont coûteux et difficiles à fabriquer en masse, ils sont donc principalement apparus dans les laboratoires jusqu’à présent. Un autre défi est que de nombreuses conceptions de batteries à semi-conducteurs ont une anode en lithium métal, au lieu de graphite. Ce lithium métallique forme parfois des dendrites, des branches de métal qui fuient de l’anode et dans l’électrolyte, ce qui peut provoquer la fissuration et le court-circuit d’une batterie à semi-conducteurs.

Cela ne fait pas de ces batteries une impasse. Ils ont déjà été intégrés à certains stimulateurs cardiaques, prototypes d’écouteurs et autres appareils électroniques, et maintenant les géants de l’automobile étudient comment ajuster la technologie afin qu’ils puissent éventuellement fonctionner également dans les voitures. Il y a déjà des signes encourageants de progrès : Volkswagen, Ford et Stellantis ont tous investi dans la technologie. Toyota prévoit de lancer un véhicule hybride qui utilise une batterie à semi-conducteurs d’ici 2025, et Nissan espère lancer un véhicule électrique qui utilise des batteries à semi-conducteurs d’ici 2028. Une autre société appelée QuantumScape a partagé des recherches suggérant qu’une batterie à semi-conducteurs peut fonctionner – et chargez plus rapidement que les autres batteries – lorsqu’il est combiné avec une autre idée : une batterie qui n’a pas du tout besoin d’anode.

Batteries en forme de voiture

Finalement, les batteries lithium-ion peuvent ne pas ressembler du tout à des batteries. Ils pourraient simplement devenir une partie de ce qu’ils alimentent. C’est l’idée derrière les batteries structurelles, qui auraient une batterie double comme une autre partie d’un véhicule, comme la carrosserie d’une voiture ou le fuselage d’un avion.

Cela pourrait relever un défi fondamental avec les batteries, à savoir qu’elles sont incroyablement grandes et lourdes. Permettre à une pièce de véhicule de servir également de source d’énergie pourrait, théoriquement, réduire la taille globale d’un véhicule électrique. Cela signifierait également, potentiellement, utiliser moins de matières premières dans l’ensemble.

Ce concept est progressivement intégré aux véhicules déjà en circulation. Tesla a conçu une nouvelle batterie structurelle qui se fixera directement aux sièges à l’intérieur de son véhicule Model Y. De même, Volvo prévoit de réduire l’empreinte de ses batteries en les concevant pour supporter également le plancher de leurs voitures, et GM déploie déjà des véhicules électriques qui utilisent des batteries pour renforcer le châssis de leurs véhicules. Cela peut sembler être de petits ajustements pour le moment, mais ils pourraient ouvrir la voie à des voitures entièrement alimentées par leurs propres châssis, et peut-être même à des avions.

Le boom de la batterie devient encore plus gros

Alimenter les véhicules sera une tâche herculéenne pour les batteries, mais ce ne sera pas la seule. Afin de s’éloigner des combustibles fossiles, nous devons utiliser des sources d’énergie renouvelables, comme l’énergie solaire et éolienne. Mais comme le soleil et le vent ne sont pas toujours présents lorsque nous avons besoin d’électricité, nous devons stocker l’énergie qu’ils fournissent lorsque nous en avons besoin. Cela signifie que nos maisons, nos villes et même le réseau électrique auront besoin de batteries, qui sont vraiment, vraiment grosses.

Ces batteries n’auront pas forcément les mêmes besoins que les batteries utilisées dans les voitures, tout comme les batteries que nous utilisons pour les voitures n’ont pas les mêmes besoins que les batteries qui alimentent nos téléphones. Après tout, une batterie qui stocke de l’énergie pour votre maison n’a pas besoin d’être particulièrement légère — elle ne bougera pas — et elle n’a pas non plus besoin de se recharger rapidement. Cela signifie que ces batteries n’auront pas nécessairement besoin de lithium et pourraient même être alimentées par des alternatives émergentes, comme le sodium et le zinc. Mais bien que ces batteries individuelles ne soient pas toutes identiques, elles joueront toutes un rôle essentiel dans l’alimentation du futur et le ralentissement du changement climatique.

Du moins pour le moment, en tout cas. Il est certainement possible qu’à l’avenir, nous puissions alimenter nos voitures avec des carburants futuristes, ou peut-être même des réacteurs nucléaires portables. Mais tous les signes indiquent que ces technologies ne seront pas prêtes de sitôt. Pour l’instant, la batterie est la meilleure que nous ayons.