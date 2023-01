Comment fonctionnera le nouveau plan de voyageur de confiance Nexus

Le Canada et les États-Unis exposent les détails de leur nouvelle solution de contournement bilatérale pour le système de voyageurs de confiance Nexus.

Le changement le plus important, qui entrera en vigueur au printemps, permettra aux agents frontaliers américains d’interroger les candidats Nexus dans certains aéroports canadiens avant d’embarquer sur un vol à destination des États-Unis.

Cela ne se produira qu’après que les candidats auront participé à une entrevue distincte, sur rendez-vous uniquement, avec des agents canadiens dans un centre d’inscription de l’aéroport Nexus.

L’Agence des services frontaliers du Canada et les douanes et la protection des frontières des États-Unis exhortent les voyageurs à prévoir plus de temps pour l’entrevue aux États-Unis, qui ne nécessitera pas de rendez-vous.

Un nouveau centre d’inscription composé de représentants des deux organismes est également en cours d’installation à Ogdensburg, NY, près du point d’entrée terrestre de Prescott, en Ontario, au sud d’Ottawa.

Les aéroports éligibles _ où les passagers peuvent pré-dédouaner aux États-Unis _ sont à Toronto, Vancouver, Montréal, Halifax, Calgary, Edmonton, Ottawa et Winnipeg.

“La partie américaine de l’entretien Nexus sera menée par des agents du CBP dans la zone de précontrôle d’un aéroport canadien avant le départ du demandeur pour les États-Unis”, indiquent les deux agences dans un communiqué de presse.

“Les candidats n’auront pas besoin de prendre rendez-vous pour l’entretien aux États-Unis, mais sont encouragés à prévoir du temps dans leurs projets de voyage pour permettre à cet entretien d’avoir lieu avant leur départ.”

Les membres Nexus existants qui renouvellent leurs cartes avant leur expiration verront leurs avantages prolongés jusqu’à cinq ans pour laisser le temps au processus d’entretien, si nécessaire.

Le communiqué de presse confirme également que les deux pays étudient la possibilité d’étendre le nouveau processus d’« entrevue fractionnée » actuellement en place aux points d’entrée terrestres des Mille-Îles et du pont Peace en Ontario.

Ce processus exige que les candidats se soumettent à une entrevue avec des agents canadiens avant de traverser la frontière pour s’asseoir avec leurs homologues américains.

Les agences affirment avoir effectué plus de 200 000 inscriptions depuis le 1er octobre et réduit l’arriéré de demandes de 100 000 depuis qu’il a culminé l’été dernier.

Les États-Unis disposent également de 13 centres d’inscription où les candidats ont la possibilité de planifier des entretiens le jour même avec des agents des deux pays.

Bien que ces centres aient rouvert en avril après avoir fermé pendant la pandémie de COVID-19, la plupart des centres d’inscription au Canada restent fermés faute d’agents américains pour les doter en personnel.

Les douanes et la protection des frontières ont refusé de fournir des agents pour travailler sur le sol canadien sans la garantie qu’ils bénéficieraient des mêmes protections juridiques et pouvoirs accordés à leurs homologues travaillant à la frontière terrestre ou aux guichets de précontrôle des aéroports.

“Les agents du CBP qui effectuent l’inscription au programme des voyageurs de confiance dans les zones de précontrôle des aéroports canadiens pour les voyageurs en partance pour les États-Unis auront les mêmes autorités légales que lorsqu’ils exercent d’autres fonctions de précontrôle”, indique le communiqué.

Cela, les deux pays conviennent, constitue une « activité de précontrôle » comme l’énonce l’accord de 2015 qui permet au système de fonctionner.

“Par conséquent, à l’avenir, si le Canada procédait à un précontrôle aux États-Unis, les agents de l’ASFC effectuant l’inscription Nexus dans ces zones de précontrôle pour les voyageurs en partance pour le Canada seraient également couverts par les dispositions de (l’accord).”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 25 janvier 2023.