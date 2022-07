Comment fonctionnera l’accord sur les céréales entre l’Ukraine et la Russie

Quels sont les risques ?

Aucun cessez-le-feu général n’a été négocié, de sorte que les navires traverseront une zone de guerre. Des attaques à proximité des navires ou dans les ports qu’ils utilisent pourraient défaire l’accord. Un autre risque serait un abus de confiance ou un désaccord entre les inspecteurs et les responsables du commandement conjoint.

Le rôle des Nations Unies et de la Turquie est d’arbitrer de tels désaccords sur place, et de surveiller et faire respecter l’accord. L’accord est valable 120 jours et l’ONU espère qu’il sera renouvelé.