Comment fonctionnent les voitures électriques – Crumpe

Il y a beaucoup de battage médiatique autour des véhicules électriques, mais est-ce que quelqu’un vous a expliqué comment ils fonctionnent ? Voici les bases pour les personnes qui veulent juste savoir ce qu’elles achètent sans geek.

Il y a cinq composants principaux qui séparent une voiture électrique d’une voiture qui brûle du gaz :

Chargeur de batterie

Contrairement à la croyance populaire, la chose sur le mur de votre garage ou sur un poteau au centre commercial n’est pas le chargeur, c’est l’équipement de service de véhicule électrique qui alimente le chargeur intégré à votre véhicule électrique. Ce chargeur embarqué convertit le courant alternatif fourni par l’ESVE en courant continu que la batterie peut stocker. Cela peut être fait via une charge lente de niveau I lorsque la voiture est connectée à un EVSE de 120 volts ou une charge plus rapide de niveau II lorsqu’elle exploite 240 volts.

Non, ce ne sont pas des chargeurs EV, pas à proprement parler, de toute façon. Ce sont des connecteurs d’alimentation qui alimentent en électricité le chargeur intégré à la voiture électrique. ChargePoint/Dcbel/United Chargers/Wallbox

Cependant, lorsque vous utilisez un chargeur rapide, comme un Supercharger Tesla ou une station Electrify America, il s’agit d’une connexion d’alimentation CC. Ceux-ci fournissent des niveaux de courant bien plus élevés que ceux que votre maison peut fournir sans aucune conversion AC-DC requise, ce qui explique pourquoi ils rechargent votre voiture beaucoup plus rapidement.

Batterie

La batterie est le cœur de tout véhicule électrique. Il détermine considérablement gamme très scrutéecoût généralement plus élevé et poids beaucoup plus important. C’est à la fois la magie et une malédiction.

La batterie est généralement disposée sous la forme d’un grand panneau plat sous le ventre de la voiture, à l’intérieur duquel se trouvent des modules plus petits contenant de nombreuses cellules encore plus petites. Certaines voitures évitent la batterie de type ventre plat et la façonnent davantage comme un bagage caché dans les cavités de la carrosserie de la voiture. Mais la forme et l’emplacement de la batterie importent peu pour l’acheteur moyen. Tout ce qui compte, c’est l’autonomie de toute la voiture.

Il y a beaucoup de place sous une Tesla Model 3 pour une énorme batterie plate. Cette disposition « planche à roulettes » est préférée dans l’industrie automobile, mais n’est pas la seule façon d’orienter une batterie de VE. Tesla

Les piles stockent le courant continu, qu’elles soient dans une lampe de poche, un téléphone ou une voiture. C’est pourquoi le chargeur doit convertir le courant alternatif en courant continu pour recharger la batterie et c’est aussi l’une des tâches principales du composant suivant, bien qu’en sens inverse.

Unité de contrôle de puissance

L’unité de contrôle de puissance est un ensemble qui porte différents noms et n’est pas quelque chose que les constructeurs automobiles annoncent généralement, mais c’est important. Son travail le plus critique consiste à reconvertir le courant continu stocké dans la batterie en courant alternatif utilisé par la plupart des moteurs de VE. Cela se fait avec un composant appelé onduleur, dont une version vous utilisez peut-être déjà pour alimenter votre ordinateur portable ou tout autre appareil domestique à partir du port 12 volts du tableau de bord de votre voiture.

Ce qui ressemble à un petit moteur à quatre cylindres sous le capot est en fait le module de contrôle de puissance pour la batterie lithium-ion et le moteur électrique. En dessous se trouve un moteur de 80 kilowatts qui fait tourner les roues avant. Josh Miller/Crumpe

L’unité de commande de puissance relie également la transmission à la pédale d’accélérateur, au bouton de démarrage et au contrôleur de mode de conduite. Et, surtout, il supervise la régénération, c’est ainsi qu’un véhicule électrique réinjecte de l’énergie dans sa propre batterie lorsqu’il roule ou freine.

Beaucoup de de Tesla le succès a été sa capacité à optimiser les différents flux de puissance et les conversions qui ont lieu dans ses véhicules électriques, ce qui témoigne de l’importance du composant le moins vanté dans un véhicule électrique.

Moteur

Le moteur est, bien sûr, ce qui fait tourner les roues, mais contrairement à une voiture à combustion, vous pouvez avoir un moteur ou plusieurs dans un véhicule électrique. Plus de moteurs peuvent rendre un véhicule électrique plus rapide, l’imprégner d’une transmission intégrale sophistiquée, ou les deux. Mais ne soulevez pas le capot en vous attendant à contempler un moteur impressionnant comme vous pourriez le faire avec le moteur d’une voiture conventionnelle. Ils sont généralement compacts et peu visibles, souvent enterrés hors de vue.

Le Lucid Air Sapphire comprend trois moteurs électriques, chacun de la taille d’une petite citrouille, totalisant 1 200 ch. C’est assez de punch pour propulser la berline pleine grandeur de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Antuan Goodwin/CNET

Il est tout à fait valable de comparer la puissance et le couple entre une voiture à essence et une voiture électrique. Notez à quel point la spécification de couple est élevée sur tout véhicule électrique que vous considérez, faisant partie de la nature des moteurs électriques et faisant des véhicules électriques un coup de pouce à conduire au-delà de ce que leur puissance nominale pourrait suggérer. Et les voitures électriques peuvent fournir la majeure partie de leur couple à partir de bas régimes, tandis que les voitures à moteur à essence doivent être accélérées pour offrir une accélération maximale. Les moteurs sont juste différents des moteurs, ce que vous remarquerez la première fois que vous conduirez un véhicule électrique.

Transmission

Pas grand-chose à dire ici puisque les moteurs électriques n’ont pas vraiment besoin d’une transmission. La nature de leur fonctionnement les rend efficaces et puissants sur une plage de régimes beaucoup plus large que les moteurs à combustion, de sorte qu’ils n’ont pas besoin de six, sept ou même 10 vitesses comme béquilles pour les aider à s’adapter à différentes vitesses ou charges de véhicules. Au lieu de cela, la plupart des véhicules électriques utilisent une boîte de vitesses de réduction à une vitesse pour convertir la vitesse de rotation élevée des moteurs électriques (souvent jusqu’à 20 000 tr/min) en vitesses de conduite plus saines.

N’ayant pas de transmission typique, un EV a un sélecteur de mode de conduite au lieu d’un PRNDL. Réglementation fédérale exiger que toute voiture vendue aux États-Unis se conforme à certaines conventions, notamment en plaçant Park à la fin du trajet du contrôleur de conduite et en marche arrière à côté de cela. Mais les contrôleurs de conduite EV prennent souvent des formes non conventionnelles et peuvent ajouter une position inconnue qui place la voiture dans un mode de régénération plus élevé pendant la conduite, comme décrit précédemment.

Sans engrenages conventionnels et tout contrôlé électroniquement, les véhicules électriques sont libres d’utiliser des cadrans, des boutons ou des tiges pour basculer leurs modes de conduite. Andrew Krok/Crumpe

C’est simple

Cette liste peut sembler longue, mais les véhicules électriques ont des transmissions plus simples qui utilisent 70 % à 90 % moins de pièces qu’une voiture à moteur à essence. Cette collection de moins de pièces coûte toujours généralement plus qu’une voiture à moteur à essence, mais comme l’échelle réduit le coût des véhicules électriques, leur simplicité inhérente ne devrait que turbocompresser cette courbe.