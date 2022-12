Comment fonctionnent les véhicules électriques par temps froid ?

De vastes pans du Canada et du nord des États-Unis seront touchés par un temps froid énergivore cette semaine.

Les appareils électroniques, y compris les téléphones portables, les appareils photo numériques et les ordinateurs portables, perdent une partie de leur puissance par temps froid, et il en va de même pour les véhicules électriques (VE). Selon RecurrentAuto.com, certains véhicules électriques peuvent perdre jusqu’à 160 kilomètres ou 35 % de leur autonomie par temps froid.

Cela se produit pour plusieurs raisons, a déclaré le scientifique des batteries de Recurrent, Jon Witt, dans un article de blog de l’entreprise. L’un des facteurs est que les réactions physiques et chimiques de la batterie ralentissent par temps froid, ce qui réduit la puissance d’un véhicule électrique.

L’autre facteur est que les véhicules électriques doivent travailler plus dur que ceux équipés de moteurs à combustion interne pour se chauffer. Les moteurs à combustion interne produisent beaucoup de chaleur supplémentaire qui est gaspillée en été, mais qui peut être redirigée pour réchauffer l’habitacle en hiver. Les moteurs EV sont plus efficaces et le peu de chaleur générée par le moteur est utilisée pour réchauffer la batterie. Le chauffage de la cabine, à son tour, repose sur l’énergie tirée de la batterie, ce qui réduit encore la charge de la batterie.

D’un autre côté, les batteries lithium-ion comme celles utilisées dans la plupart des véhicules électriques fonctionnent si bien à des températures chaudes qu’elles se dégradent en fait plus rapidement. La température affecte le taux de réactions chimiques à l’intérieur d’une batterie ; donc plus la température est élevée, plus les réactions sont rapides, plus l’énergie produite est importante et plus la dégradation est rapide.

Peu de Canadiens doivent s’inquiéter de ces climats plus chauds en ce moment, avec des températures extrêmement froides prévues à travers le pays cette semaine. Cependant, il pourrait être utile de savoir comment tirer le meilleur parti de la batterie d’un VÉ pour l’avenir, puisque le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a proposé mercredi une nouvelle réglementation qui la rendrait obligatoire pour un cinquième de toutes les voitures de tourisme, VUS et camions vendus. au Canada en 2026 pour fonctionner à l’électricité.

D’ici 2030, cette proportion passera à 60 % de toutes les ventes. D’ici 2035, chaque voiture de tourisme vendue au Canada devra être électrique. Le but du mandat est d’assurer aux Canadiens un meilleur accès aux véhicules électriques, a déclaré la secrétaire parlementaire de Guilbeault, Julie Dabrusin, lors de l’annonce de mercredi.

Voici comment certains des modèles de véhicules électriques les plus populaires fonctionnent par temps froid par rapport à la gamme répertoriée par les fabricants, selon Recurrent.

Gamme d’hiver pour les modèles de véhicules électriques populaires, selon une étude de Recurrent. (recurrentauto.com)

Gamme hiver Audi e-tron

Modèle ou version : Premium plus

Plage observée de -6,67 à -1 C : 93 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 101 % de la plage d’origine

Gamme hiver BMW i3

Modèle ou version : batterie de 42 kWh

Plage observée de -6,7 à -1 C : 74 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 98 % de la plage d’origine

Gamme hiver Chevy Bolt

Modèle ou version : batterie de 60 kWh

Plage observée de -6,7 à -1 C : 66 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 98 % de la plage d’origine

Gamme hiver Chevy Volt

Modèle ou version : batterie de 18,4 kWh

Plage observée de -6,7 à -1 C : 69 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 100 % de la plage d’origine

Gamme hiver Ford Mustang Mach-E

Modèle ou version : Premium AWD

Plage vérifiée de -6,7 à -1 C : 65 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 93 % de la plage d’origine

Gamme hiver Hyundai Kona Electrique

Plage observée de -6,7 à -1 C : 93 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 112 % de la plage d’origine

Jaguar I-PACE gamme hiver

Plage observée de -6,7 à -1 C : 97 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 100 % de la plage d’origine

Gamme hiver Nissan LEAF

Modèle ou version : Batterie SL/SV Plus 62 kWh

Plage observée de -6,7 à -1 C : 91 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 105 % de la plage d’origine

Gamme hiver Tesla Model 3

Modèle ou version : longue portée

Plage observée de -6,7 à -1 C : 49 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 58 % de la plage d’origine

Gamme hiver Tesla Model Y

Modèle ou version : traction intégrale longue portée

Plage observée de -6,7 à -1 C : 48 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 66 % de la plage d’origine

Gamme hiver Tesla Model S

Modèle ou garniture : 75D

Plage observée de -6,7 à -1 C : 45 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 58 % de la plage d’origine

Gamme hiver Tesla Model X

Modèle ou garniture : 75D

Plage observée de -6,7 à -1 C : 48 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 55 % de la plage d’origine

Gamme hiver VW e-Golf

Modèle ou version : batterie de 36 kWh

Plage observée de -6,7 à -1 C : 88 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 111 % de la plage d’origine

Gamme hiver VW ID.4

Modèle ou version : batterie de 82 kWh

Plage observée de -6,7 à -1 C : 66 % de la plage d’origine

Plage observée à 21 °C : 94 % de la plage d’origine

– Avec des fichiers de La Presse Canadienne