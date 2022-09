Comment fonctionnent les semaines de travail de quatre jours, selon les entreprises qui les testent

Alors que le plus grand essai jamais réalisé sur une semaine de travail de quatre jours arrive à mi-parcours, les employés et les entreprises sont optimistes quant aux avantages. Photo de Richard Baker / En images via Getty Images

“Je n’y retournerais jamais”, déclare Olivia Messer, graphiste à l’agence de marketing numérique Literal Humans, à propos du passage d’une semaine de travail standard de cinq jours à une semaine de travail de quatre jours. “J’adore ça. Je trouve définitivement que j’ai beaucoup plus de motivation et d’énergie pour travailler les jours où je travaille”, a déclaré Messer. “C’est un bien meilleur équilibre travail-vie.” Au lieu d’aller travailler le vendredi, Messer a déclaré qu’elle allait maintenant nager et qu’elle utilisait la journée supplémentaire pour s’occuper de l’administration personnelle, y compris les déplacements à la banque. Son employeur, Literal Humans, participe au plus grand essai jamais réalisé sur une semaine de travail de quatre jours qui se déroule au Royaume-Uni depuis trois mois. Il est géré par la campagne mondiale 4 Day Week, qui a également commencé un essai en Nouvelle-Zélande et en Australie et en lancera d’autres aux États-Unis, au Canada et en Europe plus tard cette année et au début de 2023. Le principe est simple. Les travailleurs perçoivent 100 % de leur salaire pour 80 % de leurs heures de travail tout en essayant de maintenir leur rendement et leur productivité au même niveau qu’avant. Jusqu’à présent, cela fonctionne pour Literal Humans, déclare William Gadsby Peet, co-fondateur et directeur de la stratégie de l’agence.

Garder les clients heureux

“Plus souvent qu’autrement, nos clients externes et nos parties prenantes externes ne remarquent pas vraiment de changement dans leur service”, a déclaré Gadsby Peet. “Ils ne voient vraiment, vraiment aucune baisse de nos livrables ou de notre productivité.” Il y a cependant toujours quelqu’un « de garde » le vendredi pour les urgences des clients. L’équipe ajuste également son calendrier si nécessaire, a déclaré Gadsby Peet. Par exemple, il peut travailler un vendredi et prendre congé le lundi suivant. La satisfaction des clients et des parties prenantes externes n’est pas seulement une préoccupation pour Literal Humans.

Je préférerais de loin perdre 5 % de productivité et augmenter le bonheur de ma main-d’œuvre de 50 % et vraiment attirer beaucoup plus de talents. William Gadby Peet Directeur de la stratégie chez Literal Humans

Simon Ursell, directeur général du cabinet de conseil en environnement Tyler Grange, a déclaré à CNBC que son entreprise avait sondé et parlé à l’avance à ses 100 plus gros clients pour atténuer toute inquiétude. “La plupart avaient des inquiétudes, la plupart étaient curieux et intéressés et étaient un peu inquiets de ce qui pourrait arriver, mais nous en avions un qui était définitivement anti, a dit:” Non, si tu fais ça, je ne vais pas t’utiliser. Mais ce client nous utilise beaucoup maintenant, ce qui est assez intéressant », a-t-il déclaré. Ursell a déclaré que communiquer fréquemment avec les clients et leur prouver que leurs besoins seront toujours satisfaits était essentiel pour les garder à bord.

“Guerre contre les administrateurs”

Ce ne sont pas seulement les clients que Tyler Grange a passé des mois à préparer pour le changement avant de s’engager dans l’essai. Certains de leurs employés étaient également sceptiques quant à la façon dont ils obtiendraient la même quantité de travail en moins de temps. L’automatisation des processus était la solution pour Tyler Grange. “Nous avons en quelque sorte déclaré la guerre à l’administration. Vous ne devriez pas avoir à télécharger et télécharger des choses. Vous ne devriez pas avoir à formater les choses. Vous ne devriez pas avoir à faire beaucoup de traitement pour la facturation.” Ursell a déclaré, notant que l’éradication de ces petites tâches libérait beaucoup de temps dans l’ensemble. Chez Literal Humans, certains employés ont d’abord travaillé des heures supplémentaires entre le lundi et le jeudi pour rattraper la journée perdue – ils étaient heureux de le faire en échange du long week-end, mais ont rapidement réalisé que cela ne faisait qu’ajouter du stress et donc aller à l’encontre de l’objectif des quatre- semaine de travail de jour. “L’idée de l’essai est de ne pas avoir à compenser le jour de congé supplémentaire. Donc, pour moi, ma première étape a été de réduire le temps de travail en travaillant plus dans le temps que vous faites et en réduisant les distractions dans votre environnement », a déclaré Aditya Narayan, stratège de contenu chez Literal Humans. Être loin de son téléphone personnel, n’écouter que de la musique instrumentale et travailler dans un espace de coworking plutôt que dans un café l’a aidé à devenir plus efficace.

Literal Humans, Tyler Grange et Sensat ont tous déclaré qu’ils espéraient continuer la semaine de quatre jours après la fin du procès. Maskot via Getty Images

Comme Messer de Literal Humans, de nombreux employés ont déclaré à CNBC qu’ils appréciaient le meilleur équilibre travail-vie que leur offrait la semaine de travail de quatre jours. Mais s’ils ont peut-être gagné du temps pour s’adonner à de nouveaux passe-temps, s’occuper de l’administration personnelle et socialiser en dehors du travail, les employés de la société de logiciels Sensat ont déclaré qu’ils avaient manqué de discuter avec des collègues pendant les pauses-café et d’avoir des activités sociales au bureau le vendredi. “C’est probablement la chose écrasante qui est ressortie au départ, c’est comme si nous perdions notre élément social en essayant d’être trop efficaces”, a déclaré Sophie Martin, associée senior chez Sensat. “Donc, nous sommes juste en train de changer la façon dont nous avions l’habitude de le faire et d’adapter en quelque sorte de nouvelles façons.” L’entreprise organise désormais des journées de travail tous les mois qui associent socialisation et travail plutôt que des happy hours hebdomadaires et essaie de planifier les activités sociales pendant les heures de travail plus à l’avance pour permettre aux employés de planifier leur travail en fonction d’eux.

Les avantages semblent l’emporter sur les problèmes de démarrage