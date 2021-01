Vous souhaitez recevoir The Morning par e-mail? Voici l’inscription. Bonjour. Les restrictions de voyage ont été l’une des réponses à la pandémie les plus efficaces – si elles sont strictes.

L’une des plus grandes leçons de la pandémie a été le succès des restrictions de voyage pour réduire sa propagation. Et c’est un moment où ils ont le potentiel d’être particulièrement efficaces aux États-Unis, étant donné l’émergence de variantes de coronavirus encore plus dangereuses dans d’autres pays. Le président Biden semble s’en rendre compte et a rétabli certaines restrictions de voyage que le président Donald Trump avait levées juste avant de quitter ses fonctions. On ne sait pas encore si Biden imposera le type de règles strictes qui ont le mieux fonctionné ailleurs. Jusqu’à présent, il a choisi un terrain d’entente entre l’approche de Trump et les approches ayant le meilleur bilan mondial. De nombreux endroits qui ont contenu le virus se sont appuyés sur des restrictions de voyage. La liste comprend l’Australie, le Ghana, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, Taiwan, le Vietnam et Les quatre provinces de l’Atlantique du Canada. À des moments clés, ils ont imposé des restrictions sévères sur les personnes pouvant entrer.

Il y a un mot crucial dans cette phrase: sévère. Les interdictions de voyager ne fonctionnent que lorsque les pays n’autorisent pas beaucoup d’exceptions. Interdire aux citoyens d’autres pays tout en permettant librement à vos propres citoyens de rentrer, par exemple, est inefficace. «Les virus ne se soucient pas du passeport que vous portez», m’a dit mon collègue Donald G. McNeil Jr., qui couvre les maladies infectieuses depuis les années 1990. Les quarantaines volontaires ne fonctionnent généralement pas non plus, car de nombreuses personnes n’y adhèrent pas. Certains prennent de légères précautions et se décrivent toujours comme «mise en quarantaine». Comme le dit Donald: «Pour que cela fonctionne, il faut que ce soit obligatoire – et effectivement appliqué. Et pas à la maison. L’Australie contre les États-Unis L’Australie a écrasé la propagation du virus au printemps en partie en mettant fin à sa quarantaine volontaire et en obligeant toutes les arrivées, y compris les citoyens australiens, à passer deux semaines dans un hôtel. L’armée a ensuite aidé à faire appliquer les règles. La Chine et certains autres pays asiatiques ont pris des mesures similaires. Dans l’est du Canada, des règles d’entrée strictes ont été «l’une des choses les plus réussies que nous ayons faites». Dr Susan Kirkland, a déclaré un responsable de la Nouvelle-Écosse. Les interdictions de voyager ont eu un si grand effet, Dr Jared Baeten, un épidémiologiste éminent, m’a dit l’année dernière que les experts en santé publique devraient réexaminer leur scepticisme de longue date à leur égard. «Les voyages», a-t-il déclaré, «sont la marque de la propagation de ce virus dans le monde.»