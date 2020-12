Même les champions du monde peuvent faire des erreurs. Mercedes a montré certaines de ces tendances humaines lors du GP de Sakhir le week-end dernier lorsqu’un arrêt au stand raté a coûté à Mercedes ce qui semblait simple 1-2 dans une course par ailleurs assez chaotique et a potentiellement coûté à George Russell sa première victoire en F1, au volant de la Mercedes AMG. Voiture de F1 pour la première fois. Le patron de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, l’a qualifié de «colossal f *** up», et l’équipe a clarifié plus tard que c’était un problème de radio qui avait causé la confusion alors que Russell et Bottas se doublaient pour les arrêts au stand derrière la voiture de sécurité. Mais qu’est-ce qui les rend si complexes dans les radios de F1?

Il s’avère que les systèmes radio de l’équipe F1 ont quelque chose appelé la hiérarchisation du système. L’ingénieur en chef de la piste de Mercedes, Andrew Shovlin, a fait allusion à cela. «Il y avait un certain nombre d’émissions à ce moment-là sur le système radio, et le système sait hiérarchiser les messages de Rob parce que le plus important est que les pneus sont là, plus que ce que dit un conducteur ou ce que quelqu’un d’autre dans le groupe pourrait dire, »dit-il. Ron Meadows est le directeur de l’équipe Mercedes. «Mais il semble qu’il y ait eu une période où le système a décidé de laisser passer le message prioritaire, et nous avons manqué un élément clé de l’émission, de sorte que la moitié des collecteurs de pneus n’ont pas compris le message et la moitié d’entre eux l’ont fait, »Ajoute Shovlin.

Dans le monde trépidant des communications F1, les radios de l’équipe et les messages d’interphone sont disponibles pour quasiment tout le monde puisse les entendre et pour quelques-uns mais un assez grand nombre de membres de l’équipe, pour livrer de nouveaux messages. Aux chauffeurs. À l’équipage du stand. Aux ingénieurs. Aux mécaniciens. Vers et depuis le mur de la fosse. En termes simples, il y a beaucoup de communication qui se passe à un moment donné. C’est pourquoi il y a toujours un algorithme complexe en place qui priorise certains messages, délivrés selon la hiérarchie au sein de l’équipe. Comme cela s’est produit dans le cas de Mercedes au GP de Sakhir, où un certain nombre de diffusions et de messages ont été envoyés en même temps, et le système a retardé une priorité.

Riedel, qui a fourni des systèmes de radio et d’interphone aux équipes de F1, indique que chaque équipe utilise environ 100 casques radio, parmi les membres de l’équipe. Chaque équipe a des fréquences différentes pour travailler. Ces radios sont spécifiquement optimisées pour ne pas être impactées par les caractéristiques sonores explosives d’une voiture de F1, ce qui est crucial pour les pilotes car elles sont très proches de la source du bruit pendant la course. La plupart de la communication est push-to-talk, car elle est par ailleurs trop bruyante pour que les commandes vocales fonctionnent – c’est pourquoi vous auriez souvent vu des images télévisées de quelqu’un sur le mur des stands appuyant sur un bouton spécifique de son système tout en parlant à la radio . Ceci est également vrai pour la communication d’équipe à conducteur. Il y aura des journaux système pour que les boffins techniques réfléchissent et comprennent si la hiérarchisation était incorrecte ou si la vitesse et la charge immédiate ont causé le retard dans le message pour le nouveau caoutchouc. Il n’est pas clair s’il existe un modèle plus large pour la hiérarchisation du système ou si chaque équipe le personnalise en fonction de ses besoins. En réalité, cela peut être un mélange des deux.

Dans l’état actuel des choses, la FIA a confirmé que le champion du monde Lewis Hamilton, qui a raté le GP de Sakhir en raison de COVID et pour qui George Russell était de retour, sera de retour pour la finale de la saison de ce week-end à Abi Dhabi.