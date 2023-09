Comment fonctionnent les prêts bonifiés et non subventionnés

Prêts directs subventionnés sont disponibles pour les étudiants de premier cycle qui démontrent un besoin financier.

Ils ne génèrent pas d’intérêts pendant que l’emprunteur est aux études au moins à mi-temps ou pendant une période de grâce de six mois après avoir quitté l’école. Les prêts ne portent pas non plus d’intérêts pendant le report, période pendant laquelle les paiements sont reportés en raison du chômage ou de difficultés économiques.

Dans ces cas-là, le ministère américain de l’Éducation paie les intérêts sur les prêts bonifiés.

Cependant, cette protection n’est pas disponible pour Prêts directs non subventionnésqui sont accessibles à un groupe plus large d’emprunteurs, y compris les étudiants diplômés, et ne sont pas basés sur les besoins financiers.

Contrairement à ceux des prêts bonifiés, les intérêts sur les prêts non subventionnés commencent à courir immédiatement après le décaissement et s’accumulent même pendant les reports ou les périodes de grâce, ce qui rend cette dette plus coûteuse.