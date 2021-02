Contrairement aux grandes émissions de récompenses hollywoodiennes, où c’est vraiment un honneur d’être nominé, le prix Nobel de la paix accepte les soumissions d’un pool potentiel de milliers de candidats.

Le Comité Nobel norvégien, qui sélectionne le récipiendaire du prix, ne divulgue les nominés ou ceux qui les ont nommés que 50 ans plus tard, laissant les gens autodéclarer leurs soumissions s’ils le souhaitent.

Après la date limite pour les nominations de cette année dimanche dernier, Aleksei A. Navalny, le chef dissident russe; Greta Thunberg, la militante adolescente du changement climatique; et l’Organisation mondiale de la santé figuraient parmi les nominés, Reuters a rapporté.

Ont également été mentionnés Stacey Abrams, l’ancien politicien géorgien à qui on attribuait une participation électorale croissante l’année dernière, et Jared Kushner, gendre et conseiller de l’ancien président Donald J. Trump. (M. Trump lui-même a été nominé pour le prix dans au moins deux ans de sa présidence – sans compter les deux nominations forgées en 2018.)