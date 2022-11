Comment fonctionnent les formulaires de médicaments ?

Donnez un sens à votre formulaire de médicaments

La liste de votre régime est créée par un comité composé de médecins et de pharmaciens. Le groupe travaille ensemble pour s’assurer que le formulaire est basé sur la sécurité, l’efficacité et la valeur globale, explique Louise Norris, courtier d’assurance agréé et analyste pour healthinsurance.org.

Un PDL classe les médicaments en niveaux, généralement de trois à cinq, en fonction de leur coût. Les médicaments du niveau 1 sont les moins chers et sont souvent des versions génériques de médicaments de marque qui se trouvent dans des niveaux plus élevés et plus chers, dit Norris.