L’indice FTSE High Dividend Yield, qui suit le rendement des grandes et moyennes entreprises qui versent les dividendes les plus élevés par rapport au cours de leurs actions, a baissé d’un peu plus de 5 % sur l’année.

Exemple concret : le S&P 500, un étalon du marché boursier au sens large, est en baisse d’environ 16 % jusqu’à présent en 2022. Un indice qui suit les actions technologiques du S&P 500 est en baisse d’environ 23 % sur l’année et reste solidement ancré dans le marché baissier. territoire – défini comme une baisse de 20% ou plus par rapport aux sommets récents.

L’année a été volatile et difficile pour les investisseurs sur le marché boursier au sens large, et les investisseurs en actions technologiques ont connu la situation encore pire. Si vous investissez dans des actions à dividendes, cependant, vous vous en sortez probablement un peu mieux.

Le chiffre de 33 % de Stovall représente la différence entre le rendement du prix du S&P 500 et son rendement total depuis 1945. Ces dernières années, la différence a été plus nette : depuis 1988, le S&P 500 a augmenté de 1 455 % en termes de prix, selon Données FactSet, ce qui signifie qu’un investissement de 10 000 $ vaudrait désormais 155 500 $.

Si vous ne réinvestissez pas déjà les dividendes dans votre portefeuille, vous pouvez mettre en place un réinvestissement automatisé via à peu près n’importe quel compte de courtage en ligne. Si vous détenez un fonds qui suit le S&P 500, vous augmentez votre rendement grâce au rendement global de l’indice de 1,6 %.

Si vous souhaitez augmenter davantage le rendement de votre portefeuille d’actions, vous pouvez investir dans l’un des nombreux fonds communs de placement et fonds négociés en bourse qui se concentrent sur les payeurs de dividendes. Ceux-ci se présentent généralement sous deux formes : les fonds qui se concentrent sur les actions à rendement élevé et les stratégies qui investissent dans des entreprises qui augmentent continuellement leurs paiements.

Le premier est mieux adapté aux investisseurs à la recherche d’un peu de lest dans un marché agité, déclare Todd Rosenbluth, responsable de la recherche à la société d’analyse d’investissement VettaFi : “Les entreprises qui paient des rendements supérieurs à la moyenne ont tendance à mieux résister lorsque les marchés se vendent. Le rendement vous offre cette protection contre les baisses.”

Pour ceux qui cherchent à optimiser leurs rendements à long terme, les fonds qui trouvent des producteurs de dividendes conviennent mieux.

“Une entreprise n’augmente son dividende que si la direction a confiance dans les perspectives à long terme de l’entreprise”, déclare Rosenbluth. “Ces actions auront plus de chance [than higher yielders] de suivre le marché plus large, tout en offrant des revenus plus élevés que le marché plus large. »

