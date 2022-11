Comment fonctionnent les antidépresseurs et quelles sont les alternatives ?

Cependant, à partir des années 1990, les chercheurs ont commencé à comprendre que la dépression était beaucoup plus compliquée et que la sérotonine ne jouait qu’un rôle nominal. D’une part, les ISRS augmentent immédiatement les niveaux de sérotonine, mais il faut plusieurs semaines avant que les gens commencent à se sentir mieux. Des études ont également commencé à émerger montrant qu’un autre système cérébral jouait un rôle : les personnes souffrant de dépression ont systématiquement moins de volume dans une zone appelée l’hippocampe qui est importante pour réguler l’humeur.

Selon le Dr Hellerstein, la théorie actuelle qui prévaut est que le stress chronique peut entraîner la perte de connexions – appelées synapses – entre les cellules de l’hippocampe et d’autres parties du cerveau, ce qui peut entraîner une dépression. On pense maintenant que les antidépresseurs fonctionnent au moins en partie en aidant le cerveau à établir de nouvelles connexions entre les cellules. Les chercheurs ne savent pas exactement comment l’augmentation de la sérotonine avec un ISRS provoque la repousse de ces synapses. Une possibilité est que les médicaments augmentent également les niveaux d’autres substances chimiques du cerveau, appelées facteurs de croissance, qui aident à la formation et à la propagation de ces connexions.

Un article publié plus tôt cette année a fait la une des journaux pour avoir présenté plusieurs décennies de preuves que les personnes souffrant de dépression n’ont pas moins de sérotonine que les personnes non déprimées. Pour la plupart des psychiatres, l’article n’a rien révélé de nouveau, et cela ne signifiait pas que les antidépresseurs ne sont pas efficaces (une mauvaise interprétation largement répandue de l’article). Au lieu de cela, il a révélé une déconnexion fondamentale entre la façon dont le public percevait la dépression et la façon dont les experts y pensaient.

“Pour moi, c’est une vieille théorie de la dépression”, a déclaré le Dr Daniel Iosifescu, professeur de psychiatrie à NYU Langone Health. “Cela a déjà été invalidé il y a 20 ans, donc nous mettons essentiellement le clou dans le cercueil, pour ainsi dire.”

Quelles sont les alternatives aux antidépresseurs disponibles ?

Des traitements alternatifs pour la dépression sont apparus qui tentent d’aider le cerveau à créer de nouvelles connexions plus efficacement, notamment la kétamine et la thérapie psychédélique (qui n’est pas approuvée par la Food and Drug Administration). Ces interventions semblent être à peu près aussi efficaces que les antidépresseurs, améliorant les scores de dépression chez environ 60 % des personnes qui les essaient. Plus important encore, ils sont capables de traiter certaines des personnes qui ne répondent pas aux médicaments traditionnels. Les médicaments sont considérés comme plus risqués et plus invasifs que les antidépresseurs, cependant, ils sont donc destinés à être utilisés en dernier recours, et non en traitement de première intention, a déclaré le Dr Sanacora.

Certains psychiatres ont également commencé à recommander des traitements non pharmaceutiques pour aider les personnes souffrant de dépression. Le Dr Hellerstein a déclaré que lorsqu’il évalue un nouveau patient, il accorde désormais plus d’attention aux habitudes, telles que le sommeil, l’alimentation et l’exercice, et recommande souvent des changements de comportement, une thérapie ou une méditation avant la prise de médicaments. Des recherches suggèrent que l’exercice peut également aider à développer de nouvelles connexions dans le cerveau, et dans certaines études, l’exercice s’est avéré aussi efficace que les antidépresseurs pour traiter la dépression. Il a été démontré que la méditation aide à soulager les sentiments de stress et d’anxiété, et il existe un lien clair entre la privation de sommeil et l’anxiété dans le cerveau.

“Vous faites, je pense, une évaluation plus holistique du mode de vie de cette personne que vous ne l’avez peut-être fait à la fin des années 1980”, a déclaré le Dr Hellerstein.