Comment fonctionnent-ils dans le cadre des interdictions étatiques de l’avortement ?

Un médecin utilise une sonde Doppler portative sur une femme enceinte pour mesurer le rythme cardiaque du fœtus en décembre 2021 à Jackson, Mississippi (Rogelio V. Solis/AP)

Cette semaine, le Time a publié un article sur une jeune fille de 13 ans du Mississippi qui, grâce à la nouvelle interdiction de l’avortement dans l’État, a été forcée d’accoucher peu avant d’entrer en septième année.

L’histoire montre à quel point il est devenu de plus en plus difficile d’obtenir un avortement dans de nombreuses régions du pays, même pour celles qui sont censées être exemptées de bon nombre des lois étatiques les plus strictes.

Selon Time, la mère de la jeune fille affirme qu’elle a été violée dans leur cour par un inconnu l’automne dernier et la police aurait été contactée en janvier, après que la jeune fille ait été admise à l’hôpital pour vomissements, pour ensuite apprendre qu’elle était enceinte. Pourtant, alors que l’interdiction stricte de l’avortement dans le Mississippi autorise des exceptions dans les cas de viol signalés aux forces de l’ordre, la seule clinique d’avortement de l’État a fermé ses portes en juillet 2022.

Le Mississippi étant entouré d’États qui ont également interdit cette procédure dans la plupart des cas, le prestataire d’avortement le plus proche se trouvait à Chicago, à plus de 600 miles, soit environ neuf heures de route, du domicile de la jeune fille à Clarksdale, dans le Mississippi. Ce voyage, ainsi que les congés du travail, étaient quelque chose que sa mère ne pouvait pas se permettre, laissant la fillette devenir mère elle-même à 13 ans.

Manifestants devant la Cour suprême lors de la Marche des femmes le 24 juin. (Stephanie Scarbrough/AP) (PRESSE ASSOCIÉE)

Vingt et un États ont interdit ou restreint l’avortement depuis que la Cour suprême a décidé de l’annuler. Roe c.Wade en juin 2022, supprimant le droit constitutionnel à l’avortement. Beaucoup de ces lois étatiques comportent des exceptions, notamment des dispositions pour les victimes de viol et d’inceste, ou pour les femmes enceintes dont la vie est en danger.

Mais même dans les États où il existe encore des prestataires d’avortement, il existe de nombreux obstacles pour tirer parti de ces exceptions, qui exigent souvent qu’une femme prouve qu’elle remplit les conditions requises.

« Pour certains, traverser tout cela sera complètement épuisant, à tel point que cela peut sembler désespéré », Michele Goodwin, professeur chancelier à l’Université de Californie à Irvine et auteur de Surveiller l’utérus, a déclaré précédemment à Yahoo News.

Yahoo News s’est entretenu avec Goodwin et d’autres experts en mai 2022 sur les défis que les femmes peuvent rencontrer pour naviguer dans les exceptions aux nouvelles interdictions nationales de l’avortement.

La plupart des agressions sexuelles ne sont pas signalées

Goodwin avait alors souligné que plus de deux agressions sexuelles sur trois ne sont pas signalées à la police. selon le Réseau national sur le viol, les abus et l’inceste. De nombreuses victimes affirment que leur silence est dû à la peur des représailles et de la stigmatisation sociale.

« En passant par toutes ces choses, elles pourraient ne pas être en mesure de respecter le délai fixé par l’État pour interrompre une grossesse », a déclaré Goodwin. « Donc, même si ces exceptions existent, ce n’est pas comme si les exemptions actuelles, telles qu’elles existent, créaient une quelconque voie digne pour pouvoir obtenir ce type de soins de santé. »

Encore plus de barrières pour les mineurs

Le processus est encore plus difficile pour les mineurs, notamment ceux agressés par leur tuteur légal. Goodwin a en outre souligné que de nombreuses jeunes filles n’ont peut-être pas les ressources financières nécessaires pour naviguer dans la bureaucratie judiciaire.

« Imaginez une situation dans laquelle vous devez maintenant obtenir la permission de votre père, la personne qui vous a violée, pour pouvoir avorter, ou vous devez vous rendre au tribunal et trouver un juge et respecter un calendrier. pour pouvoir le faire », a-t-elle déclaré.

Comment déterminer quand la vie de la mère est en danger ?

Outre le viol et l’inceste, de nombreuses interdictions étatiques de l’avortement incluent également des exceptions dans les cas où la vie de la mère est en danger. Mais le Dr Jennifer Villavicencio, responsable de la transformation de l’équité au Collège américain des obstétriciens et gynécologues, a déclaré à Yahoo News l’année dernière que le langage entourant de telles exceptions fondées sur la santé est généralement vague et difficile à appliquer.

« Il n’y a aucune ligne claire nulle part qui indique que quelqu’un franchit un seuil à un autre et que maintenant, tout d’un coup, sa vie est en danger », a déclaré Villavicencio. « En tant qu’experts médicaux, en tant que médecins, en tant que personnes qui travaillent chaque jour pour sauver des vies, nous faisons tout notre possible pour vous empêcher d’arriver à un point où votre vie est en danger, et parfois cela signifie mettre fin à une grossesse qui pourrait mettre votre vie en danger. en danger. »

Villavicencio a déclaré qu’elle craignait que les médecins des États dotés de lois anti-avortement strictes ne soient pas en mesure de donner la priorité à la santé de leurs patientes. Au lieu de cela, ils devront réfléchir à la loi et attendre que la vie d’une patiente soit en danger avant d’effectuer un un avortement nécessaire, par crainte de perdre leur permis ou de risquer des sanctions pénales.

« Les gens vont devenir beaucoup plus malades, et parfois ils vont devenir tellement malades que nous ne pouvons faire aucune intervention pour les ramener à la vie », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi nous parlons de ces lois comme étant potentiellement mortelles, parce qu’elles le sont réellement. »