Comment fonctionne l’extension Gemini Google Calendar

En plus de Keep et de Tasks, Google a annoncé une extension Calendar Gemini plus tôt cette année, et nous avons maintenant plus de détails sur ce qu’elle peut faire.

Un nouveau document de support Google indique que « ces fonctionnalités sont progressivement disponibles, elles ne seront donc peut-être pas encore disponibles pour vous ». Le déploiement commence en anglais et ne fonctionne qu’« avec les événements de votre calendrier par défaut ». Contrairement à Keep et Tasks, qui ont été lancés pour la première fois sur la série Pixel 9, nous ne voyons pas encore cela sur les appareils mobiles ou de bureau que nous avons testés aujourd’hui.

L’extension Google Calendar Gemini, qui fait partie de l’extension plus large pour Google Workspace, vous permettra de créer, de modifier, d’annuler et de rechercher des événements de manière conversationnelle :

Créer un événement pour [time] sur [day, date] à [activity, task].

Créer un événement pour [event description] à [time] sur [day, date]ajoutez une description indiquant [event details].

Ajouter [event name] à mon calendrier sur [day] à [time] et ajouter une description disant [reminder, details].

L’exemple phare de l’I/O et de Made by Google 2024 consistait à prendre une photo d’un « flyer de concert avec les dates et les lieux », puis à ajouter « Vérifiez mon calendrier et voyez si je suis libre pour le concert dans [location] cette année. » Il y a aussi :

Montre-moi l’e-mail qui [sender name] envoyé à propos de [event, activity]. Après la réponse de Gemini : Ajouter l’événement à mon calendrier.

Créez un itinéraire pour un voyage d’une journée à San Francisco avec des horaires. Après la réponse de Gemini : Ajoutez-les à mon calendrier

Ajoutez-les à mon calendrier.



Si vous devez modifier un détail après avoir créé un événement, Gemini accepte : « L’événement est en cours [new day]. Pouvez-vous changer cela ? » Vous ne pouvez pas modifier le lieu, la description et les autres détails de l’événement. D’autres ajustements de conversation incluent :

Reprogrammer [event name, event description] sur [day] à [new day] [new time].

Sur mon calendrier, peux-tu changer le nom de [event name] à [new event name].

Quand est ma dernière réunion aujourd’hui avec [name]? Après la réponse de Gemini : Changez-le en [new time].



Enfin, vous pouvez annuler des événements en utilisant Gemini :

Annuler ma prochaine réunion avec [name].

[Event name, event description] sur [day] a été annulé. Supprimez-le de mon calendrier.

En termes de recherche, il existe la possibilité de trouver des événements en fonction de détails spécifiques :

Quand est-ce que j’ai rencontré pour la dernière fois [name]?

Quand est ma prochaine réunion avec [name]?

Quand est-ce que ma réunion a lieu? [meeting description]?

Où est [event] ce soir?

Si vous connaissez le jour ou avez une plage de dates :

Qu’y a-t-il sur mon calendrier aujourd’hui ?

Quand est mon premier rendez-vous demain ?

Combien de réunions ai-je aujourd’hui ?

Qu’est-ce que je fais ce week-end ?