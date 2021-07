Comment fonctionne le US Indian Health Service

Les Indiens d’Amérique et les autochtones de l’Alaska ont droit à des soins de santé financés par le gouvernement fédéral en vertu de traités négociés entre les nations tribales et le gouvernement américain.

« Nos traités disent que nous avons droit aux soins de santé fournis par le gouvernement fédéral », a déclaré Abigail Echo-Hawk, membre inscrite de la nation Pawnee de l’Oklahoma et vice-présidente exécutive du Seattle Indian Health Board. « Ceci est censé être des soins de santé de qualité fournis aux membres inscrits de tribus reconnues par le gouvernement fédéral à des soins de santé gratuits dans la mesure où nous les avons déjà payés avec le terrain sur lequel se trouvent les États-Unis. »

Mais selon un rapport de 2018 de la Commission indépendante et bipartite des droits civils, le gouvernement américain n’a pas financé ces programmes de manière adéquate, laissant de nombreuses communautés autochtones sans la capacité de fournir des soins de qualité.

« Si nous n’obtenons pas les ressources dont nous avons besoin, ce sera toujours un combat pour nous de commencer à nous attaquer aux problèmes de santé sous-jacents qui ont été créés à la suite de l’oppression coloniale et de la suppression de notre santé et de notre prospérité économique. dans le pays indien », a déclaré Echo-Hawk. « Jusqu’à ce que nous voyions le financement intégral du service de santé indien, nous aurons toujours du mal à faire plus que simplement répondre aux besoins immédiats de notre peuple. »

Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à CNBC, l’Indian Health Service a déclaré qu’il avait reçu des « investissements historiques » de plus de 9 milliards de dollars depuis le début de la pandémie de Covid-19 « pour remédier aux inégalités de santé de longue date subies par les Indiens d’Amérique et les autochtones de l’Alaska par assurer une réponse globale de santé publique à la pandémie de Covid-19 en cours. »

