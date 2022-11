Comment fonctionne le second tour des élections au Sénat de Géorgie

À bien des égards, le second tour du Sénat de Géorgie de cette année ressemble beaucoup au dernier.

Une fois de plus, la Géorgie organise un second tour après que ni le sénateur Raphael Warnock (D) ni son adversaire, l’ancien joueur de football Herschel Walker, n’ont obtenu plus de 50% aux élections générales de novembre. Les enjeux sont importants, sinon aussi élevés qu’ils l’étaient en 2021 : les démocrates ont déjà remporté 50 sièges et conservé la majorité au Sénat, mais gagner un autre siège pourrait accroître leur pouvoir dans différentes commissions et se prémunir contre des pertes potentielles en 2024.

Il y a cependant quelques différences notables. En raison d’une nouvelle loi électorale de l’État qui est entrée en vigueur l’année dernière, il y a des changements clés dans la logistique de l’élection et qui peut y voter. Ces mises à jour, en fin de compte, pourraient avoir un impact sur la participation, réduisant le temps dont les gens disposent pour participer au vote anticipé et au vote par correspondance.

Voici ce qu’il faut savoir sur les effets de la nouvelle loi électorale, les enjeux du second tour et l’état actuel des choses entre les deux candidats.

Quand est le ruissellement de la Géorgie ?

Le second tour aura lieu le mardi 6 décembre et les résultats pourraient être disponibles d’ici un à deux jours, selon la proximité. En novembre dernier, la Géorgie a pu annoncer le résultat de la course au Sénat un jour après les élections générales. L’État a accéléré la façon dont il traite les bulletins de vote par correspondance par rapport à 2020, un changement qui pourrait aider à obtenir des résultats plus tôt par rapport aux élections précédentes.

Le vote anticipé donnera également aux électeurs une chance de participer avant le 6 décembre: il sera disponible dans tous les comtés entre le 28 novembre et le 2 décembre, et était disponible dans une poignée de comtés dès le 22 novembre. Le site Web du secrétaire d’État géorgien offre des informations sur le moment où chaque comté lancera le vote anticipé et où les électeurs peuvent se rendre.

Les électeurs peuvent également participer au second tour par courrier. Pour ce faire, ils doivent soumettre une demande de vote par correspondance à leur bureau électoral de comté avant le lundi 28 novembre. Les électeurs peuvent soumettre ces demandes en ligne, par e-mail, courrier, fax ou en personne. Ils devront ensuite renvoyer ces bulletins de vote ou les déposer afin que leur bureau électoral du comté les reçoive avant 19 heures le 6 décembre, jour du second tour.

Le moment des élections de cette année marque un changement par rapport à la façon dont les choses se sont déroulées en 2021, alors qu’il y avait neuf semaines entre les élections générales et le second tour. Cette année, il n’y a que quatre semaines, résultat d’une nouvelle loi signée en 2021 qui supervise la manière dont l’État organise les élections. En 2021, il y a eu trois semaines de vote anticipé, par rapport à la semaine ou moins que de nombreux comtés auront en 2022.

Ce changement pourrait affecter la participation des électeurs, en particulier chez les démocrates, qui sont plus susceptibles d’utiliser les options de vote anticipé et d’envoi par la poste, rapporte l’Associated Press. “Pour les électeurs qui sont inscrits et prévoient de voter, le plus grand effet sera le nombre réduit d’opportunités de vote anticipé dont ils disposent et le calendrier restreint pour le vote par correspondance”, a déclaré Lori Ringhand, professeur de droit à l’Université de Géorgie, à Vox.

Qui peut voter ?

En 2022, seuls les électeurs déjà inscrits pour voter avant les élections générales pourront le faire.

C’est aussi une autre différence par rapport à 2021, lorsque de nouvelles personnes ont pu s’inscrire spécifiquement pour le second tour des élections. Cette année-là, plus de 75 000 nouveaux électeurs se sont inscrits après la date limite des élections générales, à temps pour peser sur le second tour.

La nouvelle loi électorale, SB 202, précise que les électeurs doivent s’inscrire au moins 30 jours avant une élection pour pouvoir y participer. Donc entre cela et la fenêtre raccourcie entre les deux courses, ceux qui ne se sont pas encore inscrits n’ont pas le temps de le faire avant le second tour.

Cependant, ceux qui sont déjà inscrits peuvent participer au second tour même s’ils n’ont pas voté aux élections générales.

Où en est la course maintenant ?

La course entre Warnock et Walker devrait être serrée. (C’est la seule course à l’échelle de l’État lors du second tour des élections, bien que certains comtés puissent avoir d’autres courses au niveau local.)

Warnock avait l’avantage aux élections générales et pourrait bien l’avoir à nouveau lors du second tour, bien que tous deux soient confrontés au défi de faire voter leurs électeurs pour la deuxième fois en moins d’un mois.

Aux élections générales, Warnock a obtenu 49,4 % des voix, Walker a obtenu 48,5 % et le candidat libertaire Chase Oliver a obtenu 2,1 %. Un sondage de l’AARP à la mi-novembre, l’un des rares menés après les élections générales, avait Warnock quatre points d’avance parmi les électeurs probables.

Ces pistes, cependant, sont encore étroites et chaque candidat a toujours différents facteurs en sa faveur.

Warnock, un sénateur sortant avec de solides cotes d’approbation dans l’État, a bénéficié d’un déluge de scandales auxquels Walker a été confronté, y compris des allégations de violence domestique et des affirmations selon lesquelles il aurait payé pour l’avortement de deux femmes. (Walker a nié avoir payé pour les avortements.)

Le politologue de l’Université de Géorgie, Charles Bullock, a également émis l’hypothèse que les républicains pourraient voir une baisse de la participation parce que le gouverneur Brian Kemp, qui a remporté la plupart des républicains et de nombreux indépendants, ne serait plus en tête du classement.

Walker, quant à lui, est une star du football bien connue dans l’État et reçoit probablement un coup de pouce de la part des républicains géorgiens maigres et des réactions négatives contre l’administration Biden sur des questions telles que l’inflation.

Quels sont les défis uniques d’un ruissellement?

Le plus grand défi posé par un second tour est généralement de faire en sorte que les électeurs se rendent aux urnes une deuxième fois.

“Les deux parties risquent une forte attrition de leurs électeurs de novembre, et la partie qui fera le meilleur travail pour rappeler aux électeurs de retourner aux urnes sera probablement celle qui gagnera”, a déclaré Andra Gillespie, politologue de l’Université Emory, à Vox.

Selon Bullock, la Géorgie a connu une baisse de 10 à 40 % de la participation électorale lors des derniers tours de scrutin. Les élections de 2021 étaient le meilleur des cas : environ 10 % d’électeurs en moins ont participé à celles par rapport aux élections générales de cette année-là.

Avant 2021, les ruissellements avaient favorisé les républicains parce qu’ils étaient capables de renvoyer un plus grand nombre de leurs électeurs, selon FiveThirtyEight. Cette dynamique, cependant, a changé cette année-là, les démocrates constatant des gains parmi leurs électeurs.

Cette année, on ne sait toujours pas quel parti aura le plus de succès, bien que les deux aient investi massivement dans l’élection. Selon NBC News, les démocrates ont jusqu’à présent dépensé plus que les républicains en publicités, versant 17 millions de dollars aux 5 millions de dollars du GOP.

Les organisateurs, y compris le New Georgia Project Action Fund, ont également fait beaucoup de démarches sur le terrain, avec plus de 400 solliciteurs utilisant tout, des services bancaires par SMS et par téléphone aux porte-à-porte plus traditionnels pour atteindre les électeurs.

«À ce stade, c’est vraiment un jeu de participation. Nous nous concentrons sur l’éducation des électeurs. Nous frappons aux portes des gens depuis mars, ils nous connaissent donc très bien », explique James Mays, directeur de terrain du New Georgia Project Action Fund.

Quels sont les enjeux de cette élection ?

Contrairement à 2020, le contrôle du Sénat n’est pas à gagner puisque les démocrates ont déjà remporté la majorité.

Cela ne veut pas dire que cette élection n’est pas encore extrêmement importante. Comme l’a expliqué Ellen Ioanes de Vox, il y a beaucoup en jeu si les démocrates parviennent à décrocher un 51e siège :

Si Warnock conserve son siège, les démocrates n’auront pas à dépendre du vice-président Kamala Harris pour émettre un vote décisif, et ils auraient plus de poids sur les sens. Joe Manchin (WV) et Kyrsten Sinema (AZ), le plus conservateur membres du parti, afin de faire adopter une loi.

Avec 51 voix, les démocrates auraient de solides majorités dans les commissions du Congrès, qui sont actuellement divisées en deux. Cela leur donnerait le pouvoir de confirmer plus rapidement les candidats à la magistrature et d’approuver rapidement les mesures qui pourraient être litigieuses. Tout gain réalisé par les démocrates dans ce cycle pourrait également contribuer à atténuer les pertes potentielles auxquelles ils pourraient être confrontés en 2024, lorsque la carte du Sénat sera beaucoup moins favorable au parti.

Au-delà de l’équilibre des pouvoirs au Sénat, les organisateurs notent également que cette élection envoie un message sur les valeurs et les enjeux que représente la Géorgie. Récemment, par exemple, Walker a utilisé une publicité anti-trans décrivant comment les athlètes trans devraient être exclus des compétitions sportives, pour essayer de plaider en faveur de sa candidature.

“Ce que nous demandons aux gens de dire, de faire un choix sur le type de Géorgie dans lequel ils veulent vivre, le type de représentation qu’ils veulent au Sénat et la direction dans laquelle ils veulent que les États-Unis aillent”, déclare Keron. Blair, le chef de terrain et l’organisation du New Georgia Project Action Fund.