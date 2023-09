Comment fonctionne le Hawk-Eye de Sony à l’US Open

Depuis 2022, l’US Open n’a plus de juge de ligne. Au lieu de cela, le tournoi utilise Hawk-Eye Live, un système d’appel électronique, pour déterminer si un coup de tennis est rentré ou retiré.

L’appel de ligne électronique existe dans le tennis depuis les années 1980, depuis le Cyclope, un système utilisé à Wimbledon pour juger si une balle était en jeu ou non.

« Cela a planté la graine de ce qui allait arriver et du fait qu’il y avait d’autres moyens de le faire que de s’appuyer sur les yeux humains et l’erreur humaine », a déclaré Christopher Clarey, ancien journaliste de tennis du New York Times et auteur de « The Master ». une biographie sur Roger Federer.

La technologie sportive est de plus en plus avancée, que ce soit dans le football, le basket-ball ou les sports mécaniques. Hawk-Eye a été inventé par Paul Hawkins en 1999 et a fait ses débuts dans le cricket à des fins de diffusion. Aujourd’hui, il est utilisé dans plus de 20 grandes ligues sportives.

En 2003, Hawk-Eye a fait ses débuts dans le tennis, mais uniquement à des fins de diffusion. Cependant, les choses ont changé après un match de quart de finale américain en 2004 entre Serena Williams et Jennifer Capriati.

« La raison pour laquelle Hawk-Eye est devenu une chose, c’est parce qu’ils me rappelaient les couilles », a déclaré Serena Williams, 23 fois championne du Grand Chelem. Spotify Podcast « Archétypes ». « Chaque fois que je frappais une balle, ils l’appelaient. Peu importe à quelle distance elle se trouvait. »

Dans le troisième set, Williams a été victime de plusieurs mauvais appels dans des moments critiques, ce qui a suscité l’indignation des commentateurs de l’émission et des téléspectateurs à domicile.

« Pendant ce match, l’US Open testait un système Hawk-Eye », a déclaré Clarey. « Le public disposait de plus d’informations que les joueurs. Il y avait donc une grande disparité entre ce que les gens pouvaient voir et ce qui se passait réellement sur le terrain. »

Après le match, Williams a reçu des excuses et l’arbitre a été licencié. Les incidents du match ont forcé la Fédération internationale de tennis à réévaluer la manière dont les choses étaient faites et, en 2005, elle a approuvé l’appel électronique pour les matchs.

La pandémie de Covid-19 a accru le besoin du Hawk-Eye et accéléré sa mise en œuvre dans l’ensemble du tennis. En 2020, l’US Open s’est déroulé sans juges de ligne sur tous les courts principaux sauf deux, et en 2021, l’Open d’Australie est devenu le premier tournoi du Grand Chelem à se dérouler entièrement sans juges de ligne. En 2022, l’US Open a emboîté le pas.

« Au total, ici, nous avons 204 caméras… qui suivent le ballon et le joueur sur les 17 courts de l’US Open », a déclaré Ben Figueiredo, directeur du tennis chez Hawk-Eye Innovations. « Nous avons 12 caméras de suivi sur tous les courts. Et puis nous avons également six caméras de détection des fautes de pied. »

Hawk-Eye affirme que l’équipement d’un tribunal coûte près de 100 000 dollars et qu’il faut environ trois jours pour l’installer. Les caméras suivent le ballon à 340 images par seconde et transfèrent immédiatement les images au Hawk-Nest, où un appel « d’entrée » ou de « sortie » peut être effectué.

« La précision de Hawk-Eye est au millimètre près », a déclaré Figueiredo.

Hawk-Eye, acquis par Sony en 2011, il est utilisé pour arbitrer tous les tournois majeurs du Grand Chelem, à l’exception de Roland-Garros, qui se joue sur terre battue.

« Hawk-Eye est approuvé sur la surface de l’argile », a déclaré Figueiredo. « C’est au tournoi de choisir s’ils utilisent Hawk-Eye. »

Craig O’Shannessy, directeur de Brain Game Tennis et entraîneur de stratégie de tennis qui a travaillé avec Novak Djokovic, estime que de nombreux sportifs veulent Hawk-Eye sur terre battue.

« Tout le monde le veut », a-t-il déclaré. « Nous avons encore trop de controverses. Il est temps que ce soit simplement une norme sur toutes les surfaces et dans tous les pays dans notre sport. »

Le système est également utilisé dans d’autres sports américains majeurs, notamment la WNBA, la MLS et la NFL. Au cours de la prochaine saison NBA, Hawk-Eye sera utilisé pour le suivi du squelette et le soutien des officiels.

« La NBA a choisi la technologie Sony et Hawk-Eye parce qu’elle élève le niveau de leur jeu », a déclaré Theresa Alesso, présidente des produits et solutions d’imagerie pour les Amériques chez Sony. « Notre objectif est vraiment de rendre le sport plus sûr, plus juste et plus excitant pour les fans. »

Le marché des technologies sportives devrait atteindre 25,7 milliards de dollars d’ici 2030, soit une croissance de 26 % par rapport à cette année, selon Meticulous Market Research.

« C’est un énorme appétit pour Hawk-Eye », a déclaré Figueiredo. « Pas seulement du point de vue des arbitres, mais aussi du point de vue de la collecte de données. »

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur Hawk-Eye et sa croissance sous Sony.