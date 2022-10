Comment fonctionne le don d’organes aux États-Unis

Il y a plus que 100 000 personnes aux États-Unis en attente d’une greffe d’organe, selon le United Network for Organ Sharing, connu sous le nom d’UNOS.

“Je suis né diabétique de type 1”, a déclaré Patrick McGlone, qui a reçu une double greffe de rein et de pancréas en juin 2021. “Il y avait toujours le mot greffe. Mais je n’ai jamais pensé que ce serait une possibilité.”

L’attente peut être longue à cause de la pénurie d’organes. Seulement un peu plus de 50% des personnes en attente d’un organe en recevra un d’ici cinq ans, selon l’UNOS.

UNOS est une organisation privée à but non lucratif qui compile toutes les informations cliniques pour les candidats aux États-Unis ayant besoin d’une greffe dans ce qu’il appelle son ordinateur. liste d’attente. Elle gère depuis 1986 le contrat gouvernemental de gestion du processus de don d’organes et se coordonne avec l’ensemble des autres entités concernées.

Le système de don d’organes aux États-Unis est conçu pour sauver autant de vies que possible sans gaspiller d’organes, mais il existe des inégalités au sein du système qui soulèvent des questions d’équité.

Les personnes de couleur, les personnes de statut socio-économique inférieur et les femmes reçoivent des greffes à un taux inférieur que la population générale et sont également plus susceptibles d’attendre plus longtemps pour un organe que les patients ayant des problèmes médicaux similaires.

“Le plus grand défi en matière d’équité dans la transplantation est le même que partout dans le système de santé américain : c’est d’abord l’accès à l’hôpital”, a déclaré Brian Shepard, ancien PDG d’UNOS. “La transplantation n’est à l’abri d’aucune de ces inégalités.”

“Je pense que beaucoup de gens pensent aux greffes d’organes et ils pensent, oh, c’est un problème pour les personnes âgées”, a déclaré Arthur Caplan, directeur de la division d’éthique médicale à la NYU Grossman School of Medicine. “Si vous augmentez le nombre de greffes que nous effectuons, vous pouvez avoir une main-d’œuvre beaucoup plus productive. Cela permet d’économiser de l’argent. … C’est donc un problème de portefeuille pour nous tous.”

“C’est bizarre de dire que l’opération m’a fait économiser de l’argent”, a déclaré McGlone. “Les soins du diabète, entre les fournitures et les visites constantes et le travail de laboratoire et toutes les choses que vous devez faire. Il y a beaucoup de [out-of-pocket costs] même avec une bonne assurance.”

L’industrie reconnaît l’importance de trouver des alternatives à l’utilisation d’organes de donneurs humains décédés pour faire face à la pénurie nationale. Une méthode consiste à encourager les dons de rein provenant de donneurs vivants.

“Les gens ont des opinions différentes à ce sujet, mais c’était honnêtement le processus le plus simple pour moi et pour tout le monde”, a déclaré Katharine Manor, qui a fait don de son rein au nom de son mentor. “C’était vraiment facile pour moi.”

“Vous pourriez penser que nous pourrions avoir une campagne et encourager plus de gens à le faire, et vous le pouvez”, a déclaré Caplan. “Mais en réalité, la plupart d’entre nous assis autour n’allons pas donner un rein à quelqu’un que nous ne connaissons pas. C’est un gros problème.”

Actuellement, des recherches sont en cours sur l’utilisation d’organes d’animaux, tels que des porcs, ainsi que sur la construction d’organes mécaniques pour tenter de compenser la pénurie.

“Même si nous sommes tous fascinés par la greffe, le but ultime est de s’en débarrasser”, a déclaré Caplan. “Ce que vous voulez faire, c’est soit réparer en utilisant l’ingénierie cellulaire, soit des organes artificiels qui peuvent simplement remplacer les organes naturels qui ont échoué.”

Regarder le vidéo ci-dessus pour en savoir plus sur le fonctionnement du système de transplantation d’organes et sur ce que nous pouvons faire pour augmenter l’offre tout en s’attaquant aux inégalités.