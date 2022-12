Comment fonctionne l’aiguille électorale du New York Times

L’aiguille est un outil de prévision innovant créé par le New York Times et lancé en 2016. Il est destiné à vous aider à comprendre ce que les votes comptés jusqu’à présent suggèrent sur le gagnant le plus probable dans les concours clés.

Ce soir, il reviendra pour le second tour de Géorgie.

L’aiguille projette le résultat final sur la base d’une analyse du vote compté et d’une estimation du nombre de votes restant à comptabiliser. Dans les États où des données granulaires sont disponibles, comme la Géorgie, il est capable de fonctionner particulièrement rapidement en analysant les retours au niveau de la circonscription qui sont ventilés par méthode de vote.

L’aiguille compare les résultats des élections avec nos attentes préélectorales pour chaque comté ou circonscription afin de déterminer si les candidats surperforment ou sous-performent les attentes. Il estime ensuite comment les votes restants se répartiront, en fonction des modèles démographiques dans les résultats comptés jusqu’à présent.

Tout comme une prévision météorologique, l’aiguille ne peut pas être absolument certaine d’un résultat, mais l’estimation courante reflète une gamme de possibilités qui s’ajoutent à une probabilité de qui va gagner. Par exemple, si l’aiguille montre qu’un candidat ou un parti a 75 % de chances de réussir, vous devez vous attendre à ce qu’il existe des scénarios dans lesquels l’autre candidat peut gagner. Après tout, lorsque le National Weather Service indique que le risque de pluie est de 25%, vous pouvez toujours apporter un parapluie avec vous lorsque vous quittez la maison.