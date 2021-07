Comment fonctionne la thérapie psychédélique avec de la MDMA et de la psilocybine

Les investisseurs ouvrent leur esprit et leur portefeuille aux possibilités des thérapies assistées par les psychédéliques. Trois sociétés biopharmaceutiques visant à fabriquer des médicaments psychédéliques pour traiter les troubles de santé mentale sont devenues publiques ces derniers mois : Atai Life Sciences, soutenu par Peter Thiel, a fait l’objet d’une introduction en bourse en juin et a maintenant une capitalisation boursière de 2,6 milliards de dollars ; MindMed est devenue publique en avril et a maintenant une capitalisation boursière de plus d’un milliard de dollars ; et Compass Pathways a été introduite en bourse en novembre, avec une capitalisation boursière actuelle de près de 1,5 milliard de dollars. Ensemble, les trois sociétés ont plus de neuf médicaments de thérapie psychédélique dans leurs pipelines. Et cela sans parler du travail effectué par de nombreuses autres sociétés privées de biotechnologie et de télémédecine comme Y Combinator Gilgamesh Pharmaceuticals, ainsi que des start-up comme l’esprit, qui traite déjà des patients avec une psychothérapie assistée par la kétamine. (La kétamine n’est pas un psychédélique mais est considérée comme un anesthésique dissociatif qui peut entraîner une distorsion des images, des couleurs, des sons, de soi et de l’environnement). Tout cela signifie que trébucher sur des médicaments psychotropes comme la MDMA pourrait devenir une partie régulière de la thérapie pour traiter des conditions allant de la dépression au trouble de stress post-traumatique, à la toxicomanie, à la douleur chronique et au trouble obsessionnel-compulsif au cours des deux à cinq prochaines années. Voici à quoi cela pourrait ressembler et ce que dit la recherche.

Comment les psychédéliques fonctionnent pour la thérapie

Drogues psychédéliques sont des substances qui modifient la perception et l’humeur et affectent un certain nombre de processus cognitifs. Les psychédéliques classiques incluent la MDMA alias « ecstasy » ou « molly », le LSD, la psilocybine ou les « champignons », l’ayahuasca et l’ibogaïne. Utilisés en collaboration avec des thérapeutes, les recherches ont montré que les psychédéliques peuvent aider à traiter des affections historiquement difficiles à traiter en « remodelant » essentiellement la façon dont « les parties du cerveau se parlent », explique Jennifer Mitchell, neuroscientifique et professeur dans les départements. de neurologie, psychiatrie et sciences du comportement à l’Université de Californie à San Francisco.

Les chercheurs fournissent un soutien thérapeutique dans la salle de traitement de l’un des sites d’étude pour les essais cliniques parrainés par MAPS sur la thérapie assistée par MDMA pour le SSPT. Avec l’aimable autorisation de MAPS.

« Les psychédéliques permettent le traitement d’une manière qui permet aux sujets de se débarrasser des choses qui les avaient auparavant tourmentés », dit-elle. Comme l’explique Mitchell, lorsque les gens sont jeunes, leur cerveau traverse des périodes critiques d’apprentissage et de développement qui se ferment ensuite à mesure qu’ils vieillissent. Les chercheurs pensent que les psychédéliques « n’ouvrent ces périodes critiques fermées que pendant une petite fenêtre de temps », dit-elle. « Lorsque cette période critique sera à nouveau ouverte, vous voulez en tirer le meilleur parti et rendre ce changement potentiel aussi positif que possible », dit-elle. Avec la psilocybine, par exemple, on pense que le médicament stimule la connectivité dans le cerveau et augmente les « états neuroplasiques », qui sont la capacité du cerveau à se réorganiser et à s’adapter, explique le Dr Stephen Ross, professeur agrégé de psychiatrie à la NYU Grossman School of Medicine. , qui mène des essais cliniques sur la thérapie assistée par la psilocybine depuis 16 ans. Une université de Yale récente étudier menée sur des souris, par exemple, a révélé qu’une seule dose de psilocybine a entraîné une augmentation immédiate des connexions entre les neurones qui a duré un mois après. Lorsqu’il prend des psychédéliques, « des parties du cerveau qui ne se parlent pas normalement commencent à communiquer entre elles, et cela semble réinitialiser les schémas cérébraux d’une manière ou d’une autre », dit-il.

À quoi ressemble la thérapie psychédélique : « Ce n’est pas Burning Man »

La thérapie assistée par la MDMA pourrait être approuvée par le FDA à usage médical dès 2023, tandis que d’autres psychédéliques, notamment la psilocybine, attendent en coulisse que leur tour soit évalué à des fins médicales. Si et quand la thérapie assistée par les psychédéliques est approuvée par la FDA, elle sera bien plus complexe et médicalisée qu’une simple personne prenant des champignons à des fins récréatives dans les bois. « Vous n’êtes pas simplement jeté dedans », dit Mitchell. « Ce n’est pas Burning Man ou quelque chose comme ça. C’est très réfléchi. » Premièrement, les patients devront être soigneusement sélectionnés pour être éligibles. « Ce n’est pas pour tout le monde », déclare le Dr Corine de Boer, médecin-chef à l’Association multidisciplinaire pour les études psychédéliques, une organisation de recherche et d’éducation à but non lucratif. Par exemple, le traitement ne convient pas aux personnes ayant des antécédents de psychose ou de problèmes cardiovasculaires. (Et pour le moment, les psychédéliques ne sont pas étudiés sur des personnes souffrant de troubles mentaux plus légers ou sur des personnes sans conditions cliniquement diagnostiques.) Pour ceux qui se qualifient, les séances de thérapie assistée par psychédélique seront « une synergie entre les participants, les thérapeutes et les médicaments », dit de Boer.

Capsules de qualité recherche à utiliser dans les essais cliniques parrainés par MAPS sur la thérapie assistée par MDMA pour le SSPT. Avec l’aimable autorisation de MAPS.