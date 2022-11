Comment fonctionne la thérapie par cellules B pour la sclérose en plaques ?

Qui reçoit la thérapie par cellules B ?

La thérapie par lymphocytes B n’est peut-être pas le premier traitement contre la SP que vous essayez. Certains médecins commencent par des thérapies plus traditionnelles contre la SEP, comme l’interféron, explique Ben Thrower, MD, directeur médical de l’Institut Andrew C. Carlos MS au Shepherd Center d’Atlanta. Les interférons travaillent avec votre système immunitaire pour réduire l’inflammation.

Thrower dit qu’il a tendance à préférer des options plus efficaces, telles que les thérapies par cellules B, pour les personnes qui viennent d’être diagnostiquées. “Je crois qu’être plus agressif au début a le plus de sens”, pour aider les gens à vivre leur vie pleinement fonctionnelle aussi longtemps que possible, dit-il.

Mais, dit-il, vous devez équilibrer ces avantages avec un potentiel plus élevé d’effets secondaires.

Les effets secondaires possibles des médicaments de thérapie par lymphocytes B comprennent :

Réactions allergiques

Réactions où vous obtenez le coup ou IV

Un risque plus élevé d’infections, comme les rhumes et les infections cutanées

Maux de tête

Certaines recherches ont montré que l’ocrélizumab peut également augmenter votre risque de certains types de cancer, y compris le cancer du sein. L’ofatumumab a été associé à une infection cérébrale rare et grave.