Comment fonctionne la compensation universitaire UCAS le jour des résultats de niveau A? – Le soleil

La journée des résultats A-LEVEL peut être une période stressante pour les étudiants de tout le Royaume-Uni, en particulier ceux qui espèrent garantir une place à l’université.

Mais ne paniquez pas si vous n’obtenez pas tout à fait ces notes requises, Clearing pourrait être une deuxième option pour vous – et voici comment cela fonctionne.

Comment fonctionne la compensation ?

Les étudiants peuvent utiliser Clearing s’ils ont raté une place à l’université, notamment si :

Ils postulent après le 30 juin

Ils n’ont reçu aucune offre (ou aucune qu’ils voulaient accepter)

Ils n’ont pas rempli les conditions de leurs offres

Ils ont payé les frais de candidature à choix multiples de 26,50 £

Ils ont décliné leur place confirmée en utilisant le bouton « décliner ma place » dans UCAS’ Track

Le processus fonctionne en aidant les étudiants à découvrir quels cours universitaires ont encore des places restantes.

Les candidats peuvent rechercher un cours en fonction du sujet qui les intéresse ou de l’université dans laquelle ils souhaitent se diriger.

UCAS Clearing peut fournir une option de section aux étudiants qui n’ont pas obtenu les notes requises le jour des résultats de niveau A

Le dégagement est un moyen pour les universités de remplir les places qu’elles ont encore vides, tandis que les candidats qui n’ont pas reçu d’offre ont une autre chance d’entrer à l’université.

Vous pouvez également postuler pour une place à l’université directement via Clearing, même si vous n’avez pas encore fait de candidature cette année.

Plus de 47 000 étudiants ont été acceptés via Clearing en 2021.

Qu’est-ce que Clearing Plus ?

La compensation peut être un processus stressant pour de nombreux étudiants – Clearing Plus change cela.

Clearing Plus est un service de jumelage personnalisé qui associe les cours qui pourraient vous intéresser via votre candidature aux universités et collèges.

Le service a débuté en 2020 et fonctionne en examinant les choix initiaux pour lesquels vous avez postulé, combinés à vos qualifications et notes.

Il fait ensuite des suggestions basées sur des cours que les universités ont déjà spécifiquement mis à disposition pour Clearing Plus.

Si vous n’êtes pas placé ou que vous avez démarré une nouvelle candidature, un bouton apparaîtra dans Track sous “Mes matchs”.

Cela vous amènera à vos 50 meilleurs matchs de cours, vous permettant d’indiquer facilement que vous êtes “intéressé” par les cours universitaires.

Vous êtes libre d’accepter ou de refuser les correspondances, tout est entre vos mains – Clearing Plus vous donne simplement les outils pour vous aider sur votre chemin.

S’ils ont encore des postes vacants et que vous remplissez leurs conditions d’entrée, ils peuvent vous appeler, mais l’appel n’est pas garanti, il est donc préférable de s’y prendre dès que possible et de l’utiliser parallèlement au processus de compensation traditionnel.

Comment démarrer le processus de compensation ?

Les gens peuvent en fait postuler via Clearing à partir du 5 juillet – mais il est le plus souvent utilisé après le jour des résultats du niveau A par les personnes qui viennent de rater leurs notes.

Il reste normalement ouvert jusqu’au 18 octobre, juste après la rentrée universitaire – et l’idée est que vous identifiiez les cours, qui ont encore des places, qui vous intéressent et que vous les contactiez ensuite directement.

Contrairement à la candidature avant la compensation, vous ne pourrez ajouter un choix qu’après avoir soumis votre candidature.

Vous devez toujours vous inscrire sur Track et faire une demande comme vous l’avez fait lors de votre première demande.

Cela doit être fait de la même manière et inclure cette déclaration personnelle redoutée.

Après avoir fait cela, vous devriez recevoir un e-mail d’UCAS qui vous donnera un “numéro de compensation” et comment accéder à votre nouveau compte Track.

Que se passe-t-il une fois que vous avez lancé le processus de compensation ?

Une fois que votre statut de suivi passe à “Vous êtes en cours de compensation” ou “Le nettoyage a commencé”, vous êtes prêt à passer à l’étape suivante.

Il est sage de contacter l’université pour laquelle vous avez initialement postulé pour parler de votre situation et voir si elle est disposée à vous embaucher dans les circonstances malgré tout.

À ce stade, vous devriez également demander conseil à quelqu’un que vous connaissez sur d’autres options et rechercher des cours qui pourraient mieux vous convenir.

Allez parler à votre conseiller d’orientation scolaire, à un parent, à un ami ou à un parent qui a suivi le processus pour avoir une idée de ce qui vous attend.

Si vous n’avez définitivement pas de place dans votre choix initial, la prochaine chose à faire est de vérifier quels cours sont disponibles qui correspondent à vos points forts ou auxquels vos notes pourraient être mieux adaptées.

Avant d’ajouter un choix de compensation dans Track, vous devez appeler l’université et leur donner votre numéro de compensation (vous pouvez le trouver dans Track) et votre identifiant personnel, afin qu’ils puissent rechercher votre candidature.

N’ajoutez un choix de compensation qu’une fois que vous avez l’autorisation de l’université ou du collège.

Existe-t-il une liste de cours ?

L’UCAS a une liste officielle des postes vacants sur son site Web qui est régulièrement mise à jour.

Certains postes peuvent devenir vacants plus tard, alors continuez à vérifier.

Que pouvez-vous faire ensuite ?

Une fois que vous avez découvert les cours et les universités qui vous plaisent et que vous avez des disponibilités, décrochez le téléphone et appelez-les.

Lorsque vous entrez en contact avec quelqu’un qui peut vous proposer une place, donnez-lui votre numéro de compensation et votre numéro d’identification personnel qui lui permettront de voir votre candidature en ligne.

Parlez à la personne du cours et de l’université et demandez-lui si elle vous acceptera.

Soyez prêt à dire pourquoi vous voulez étudier ce cours particulier dans cette institution particulière et ce que vous pouvez offrir – et préparez vos propres questions à poser.

Une fois que vous avez décidé lequel vous souhaitez accepter, revenez à votre profil UCAS et cliquez sur “Ajouter un choix de compensation”.

Ensuite, entrez les détails du cours à la date à laquelle ils vous ont fait une offre par téléphone.

Vous ne pouvez en ajouter qu’un à la fois, mais s’ils ne sont pas confirmés par l’université, vous pourrez en ajouter d’autres.

Une fois que vous avez fait tout cela et que votre offre a été acceptée, vous êtes prêt à partir.