Comment financer les soins de santé à domicile si vous voulez “vieillir chez vous”

“Le besoin d’aide à la maison est beaucoup plus courant que vous ne le pensez, mais les gens ne le planifient pas”, a déclaré Chris, planificateur financier agréé. Chen , stratège patrimonial chez Insight Financial Strategies à Newton, Massachusetts.

“En gros, j’essaie de segmenter le risque en un besoin à court terme et un besoin à long terme, et de les financer séparément”, a-t-il déclaré. “Dans la mesure du possible, j’encourage les gens à souscrire une assurance SLD pour une courte période de couverture, peut-être un an.”

La firme de Beauregard a récemment lancé Soins à domicile sécurisés un plan d’indemnisation qui paie en espèces sur une base hebdomadaire, ainsi que l’accès à des services de planification et de coordination tels que des évaluations de bien-être, un plan de vieillissement à domicile, une aide pour trouver et planifier des aides-soignants à domicile, des visites de télésanté, etc.

Scott Vance, CFP, propriétaire de Trisuli Financial Advising à Holly Springs, en Caroline du Nord, concentre sa pratique sur les militaires et les anciens combattants. Il a déclaré que le ministère des Anciens Combattants offre aux anciens combattants éligibles de nombreux critères de ressources services de soins à domicile comme l’entretien ménager léger, la lessive, la préparation des repas, l’épicerie, les rendez-vous de transport et, dans les cas graves, le bain, la toilette, les repas, l’habillage, etc.

De plus, ce qu’on appelle Aide et assistance les prestations fournissent des paiements mensuels aux anciens combattants et aux survivants qualifiés.

Vance a déclaré qu’il avait aidé à obtenir de tels avantages pour son oncle âgé et qu’il avait trouvé cela facile.

“Le VA a vraiment intensifié”, a-t-il déclaré. “C’était presque indolore de l’inscrire dans les services.”

Penser à ces choses à l’avance peut vous aider à avoir une vie plus calme et plus sûre à mesure que vous vieillissez à la maison, a déclaré Beauregard de HCG Secure.

“Si vous pouvez bénéficier d’un peu d’assistance médicale à domicile, vos risques de catastrophe dramatique sont moindres, comme une mauvaise chute. [or while trying to keep] médicaments, préparer les repas, prendre une douche », a-t-il déclaré. « Il y a toutes sortes d’opportunités de crise.