Il semble que chaque joueur se soit retrouvé du mauvais côté du « sèche-cheveux » pendant le règne de Sir Alex Ferguson à Manchester United.

Wayne Rooney n’était pas une exception et admet que bien qu’il soit conçu pour rallier les joueurs et les encourager à changer les choses, cela n’a pas toujours eu l’effet escompté.

Dans son livre de 2012, My Decade, le buteur de tous les temps de Man United, Rooney, a révélé: «Il n’y a rien de pire que d’obtenir le ‘sèche-cheveux’ de Sir Alex.

« Quand cela arrive, le manager se tient au milieu de la salle et me la perd. Il se lève droit devant moi et crie.

«J’ai l’impression d’avoir mis ma tête devant une Babyliss Turbo Power 2200. C’est horrible.

« Je n’aime pas me faire crier dessus par qui que ce soit. C’est difficile pour moi à accepter, alors parfois je crie en retour. Je lui dis qu’il a tort et que j’ai raison.

« Cela stimule certains des gars, mais cela en écrase d’autres. »

Rooney a rappelé un incident de 2006 lorsque Ferguson était sur le sentier de la guerre.