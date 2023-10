Comment Farida, la nouvelle colocataire de Big Brother, a relooké le roi Charles

La NOUVELLE colocataire de Big Brother, Farida Khalifa, 50 ans, a déjà appliqué du henné sur le roi Charles dans le cadre de son entreprise improbable.

La maquilleuse asiatique donne des relookings glamour aux filles de la communauté des voyageurs pour leurs mariages et bals de promo blingy et documente le processus pour ses 27 000 abonnés TikTok.

Farida a déjà parlé de son travail au Sun, expliquant l’année dernière comment elle a créé son entreprise par l’intermédiaire du Princes’ Trust il y a deux décennies, date à laquelle elle a rencontré pour la première fois celui qui était alors prince de Galles.

Elle a déclaré : « J’ai créé mon entreprise via The Princes’ Trust il y a 22 ans et j’ai même appliqué du henné sur le roi Charles, lorsqu’il était prince de Galles.

« Je maquille les voyageurs partout où ils veulent.

« Parfois, nous serons dans un hôtel, d’autres fois, dans un parking ou dans un camping. »

Elle veut désormais prouver qu’être une femme asiatique au Royaume-Uni ne signifie pas nécessairement vivre dans l’oppression.

Elle a déclaré : « Je suis très fière de qui je suis et j’ai l’impression que les femmes asiatiques et la culture asiatique sont sous-représentées à la télévision.

« Beaucoup de gens pensent que porter un foulard peut empêcher d’avoir des opportunités, alors que pour moi, c’est complètement le contraire.

« Je l’accepte avec confiance et cela m’a donné de nombreuses opportunités.

« Je veux faire savoir aux gens que nous, musulmans, ne sommes vraiment pas réprimés.

«Je suis loin d’être réprimé – j’étais représentant de vacances!»