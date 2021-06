Comment faire votre propre feuille de calcul

Le suivi de vos finances ne doit pas être compliqué.

Un budget commence par une liste de vos revenus et de vos dépenses. Il existe de nombreux outils que vous pouvez utiliser pour gérer votre argent à partir de là, mais l’une des stratégies les plus simples est la règle du 50-30-20.

Et c’est assez simple : vous partagez votre argent entre vos besoins, vos désirs et vos économies, selon ces ratios.

Voici une étude de cas.

CNBC a calculé les chiffres et nous pouvons vous donner une idée de ce à quoi devrait ressembler votre budget si vous gagnez 50 000 $ par an. Regardez cette vidéo pour un guide étape par étape pour établir un budget qui fonctionnera pour vous.

Divulgation : NBCUniversal et Comcast Ventures sont des investisseurs dans Glands.