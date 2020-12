Twitter Inde a annoncé la réouverture de son processus de vérification des comptes publics, qui débutera à partir de janvier 2021. À la lumière du processus de vérification renouvelé, Twitter a mis en évidence ses politiques remaniées qui visent à mieux définir les profils éligibles pour la nouvelle configuration de vérification. Parallèlement à cela, les nouvelles politiques définissent également la portée des comptes qui ne pourraient pas conserver le badge de vérification de la coche bleue, conformément aux nouvelles politiques des comptes vérifiés de Twitter.

Journalistes et e-sport

Les clauses mises à jour n’incluent aucune obligation pour les utilisateurs d’avoir une biographie de profil ou une image d’en-tête (bannière). Twitter a également prétendu mieux définir les catégories auxquelles chaque personne devrait appartenir, lors du dépôt du formulaire de vérification. Par exemple, la catégorie «actualités» a maintenant été révisée pour inclure «actualités et journalistes». Le sport a également été révisé pour inclure désormais l’esport – qui à son tour mettra également en vedette des entreprises et des personnalités. Twitter déclare qu’un format similaire s’appliquera également aux publications d’actualités. En termes spécifiques, «les comptes officiels des agences de presse éligibles, ainsi que les comptes individuels des journalistes employés par les organisations éligibles peuvent être vérifiés.»

Il est intéressant de noter que dans l’espace «actualités et journalisme», la nouvelle politique de vérification de Twitter stipule que les journalistes qui demandent une vérification de compte «doivent adhérer aux normes professionnelles reconnues pour le journalisme telles que celles établies par la Society of Professional Journalists, Independent Press Standards Organization et International Fédération des journalistes, ou se sont engagés à respecter le code de principes du Réseau international de vérification des faits. »

Activistes et autres

En gros, cela divise la politique de compte vérifié en deux moitiés – professionnelle et autres. Au sein des professionnels, les individus du secteur gouvernemental, les « entreprises, marques et organisations » (comme le porte-parole public autorisé d’une entreprise) et les divertissements seront admissibles à la vérification sous réserve d’autres critères accessoires, ainsi que des catégories d’actualités et de sports susmentionnées. L’autre moitié des personnes éligibles à la vérification sont définies comme des «activistes, organisateurs et autres personnes influentes», qui représentent des personnalités publiques indépendantes dans divers domaines, domaines et capacités.

Sur cette note, Twitter déclare: «Les personnes qui utilisent efficacement Twitter pour sensibiliser, partager des informations et galvaniser les membres de la communauté autour d’une cause, pour provoquer un changement socio-économique, politique ou culturel, ou pour encourager la communauté d’une autre manière, peuvent être vérifiées. » La personne éligible, selon Twitter, doit également «ne pas publier principalement de contenu qui harcèle, honte ou insulte un individu ou un groupe, en particulier sur la base de la race, de l’ethnie, de l’origine nationale, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’appartenance religieuse, de l’âge, handicap, état médical / génétique, statut d’ancien combattant, statut de réfugié ou statut d’immigrant – ou contenu qui promeut la suprématie ou les intérêts de membres de tout groupe d’une manière susceptible d’être perçue comme dégradante sur la base de ces catégories. »

Twitter a également révisé le nombre d’abonnés et les critères d’engagement pour les comptes demandant la vérification, et la même chose est maintenant reflétée par région, et n’est pas un numéro général pour tous les comptes. Ce nombre, dans la plupart des cas, nécessitera que les utilisateurs candidats aient un nombre d’abonnés dans les 0,1% supérieurs de tous les comptes dans les régions respectives de la personne.

Avec sa nouvelle stratégie remaniée visant à ouvrir la vérification publique dans les mois à venir, Twitter Inde cherche à combler les lacunes que la plate-forme aurait eues en attribuant la coche de vérification bleue à de nombreux utilisateurs. Si certaines des clauses de sa nouvelle politique de vérification semblent objectives, d’autres laissent encore place à une évaluation subjective, et il reste à voir comment sa nouvelle série de tarifs de vérification des comptes publics se déroule. Twitter confirme qu’une fois la fonctionnalité mise en ligne l’année prochaine, les utilisateurs pourront voir une option de « vérification de la demande » dans les paramètres de leur compte.