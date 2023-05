Comment faire une trousse d’urgence en cas de catastrophe naturelle

Samedi, l’état d’urgence a été déclaré en Alberta en raison de l’expansion rapide de nombreux incendies de forêt – un sombre rappel pour le début de la Semaine de la protection civile qu’il est de plus en plus important de savoir quoi faire en cas de catastrophe naturelle dans votre région .

La Semaine de la protection civile est une campagne nationale de sensibilisation qui a lieu chaque année au cours de la première semaine complète de mai depuis le milieu des années 90, visant à aider les Canadiens à trouver des moyens d’intervenir en cas d’urgence.

« Ces dernières années, nous avons été témoins d’inondations, d’incendies de forêt, de tempêtes hivernales et d’ouragans historiques », a déclaré dimanche Bill Blair, ministre de la Protection civile.

« Au cours de la dernière semaine, des inondations et des incendies de forêt ont ravagé des communautés partout au Canada. À mesure que les changements climatiques rendront ces événements plus fréquents et plus graves, le gouvernement du Canada sera là pour soutenir les efforts d’intervention et de rétablissement et reconstruire des collectivités plus résilientes.

Il a ajouté qu’il encourageait tous les Canadiens à se familiariser avec les mesures nécessaires à prendre en cas d’urgence, telles que «faire sa propre trousse d’urgence, créer un plan d’urgence familial ou se renseigner davantage sur les risques et les dangers qui pourraient en découler». existent dans votre région.

Au cours des dernières années, le Canada a connu une augmentation du nombre d’inondations, de feux de forêt, de tempêtes et d’ouragans, dont beaucoup sont provoqués par les changements climatiques, obligeant les Canadiens à faire face à des perturbations sans précédent dans leur vie.

En 2021, une tornade a dévasté Barrie, en Ontario, endommageant 110 maisons. L’automne dernier, la tempête post-tropicale Fiona a frappé le Canada atlantique, tuant deux personnes, emportant plusieurs maisons et privant d’électricité des milliers de personnes.

COMMENT FABRIQUER UNE TROUSSE D’URGENCE

Alors que les conditions météorologiques extrêmes devraient devenir de plus en plus courantes en raison des changements climatiques, que peuvent faire les Canadiens pour se préparer?

L’une des principales actions recommandées par les experts est de préparer une trousse d’urgence – un pack rempli de fournitures de base pour aider votre famille à survivre en cas d’urgence, même en cas de panne de courant prolongée ou si votre famille doit évacuer brusquement, ou votre famille potentiellement piégée et coupée des autorités.

Les autorités recommandent que cette trousse d’urgence soit quelque chose de facile à transporter, comme un sac de sport, et qu’elle soit rangée dans un endroit où tous les membres de la famille peuvent facilement y accéder.

Une trousse d’urgence doit contenir :

-une lampe de poche

-une radio à manivelle

– des piles supplémentaires

-trousse de premiers secours

-tout article de première nécessité spécialisé pour des membres spécifiques de la famille, comme l’équipement lié à un handicap, des médicaments sur ordonnance ou des aliments particuliers à l’âge ou aux allergies d’une personne.

– des clés supplémentaires pour votre maison et votre voiture

– en espèces, y compris la monnaie pour une cabine téléphonique

-le plan d’urgence de votre famille

Il devrait également contenir quelques éléments de base en termes de nourriture et d’eau, selon les responsables gouvernementaux, dont deux litres d’eau par personne et par jour, si possible.

Il doit contenir des aliments non périssables ou de longue durée tels que des conserves ou des barres granola et des aliments séchés emballés individuellement. Si vous emballez des conserves, assurez-vous d’inclure un ouvre-boîte. Les aliments pour bébés et les aliments pour animaux de compagnie prêts à emporter sont la voie à suivre au lieu des aliments qui doivent être préparés avant de pouvoir être servis.

Si vous êtes en mesure de vous préparer avant une urgence, comme vous préparer à une tempête post-tropicale ou à un ouragan, les autorités recommandent de vous assurer que votre réfrigérateur et votre congélateur sont réglés respectivement à ou en dessous de 4 C et -18 C pour les garder au frais plus longtemps. si le courant est coupé.

Vous devez préparer une glacière et de la glace à l’avance au cas où vous auriez besoin de garder les aliments réfrigérés au frais pendant plus de quatre heures.