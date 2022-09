Avouons-le. Parfois, une sieste pendant la journée est le seul moyen de passer la journée. Mais, avez-vous déjà fait une sieste et avez-vous ensuite trouvé incroyablement difficile de vous endormir (ou de rester) endormi pendant la nuit ? Bien que la sieste puisse absolument affecter votre sommeil la nuit, si vous le faites de la bonne façon, vous obtenez le meilleur des deux mondes (siestes le jour et sommeil profond la nuit, c’est-à-dire).

Avec quelques trucs et astuces pour faire la sieste dans votre manche, vous pouvez éviter ce retard si épouvantable dans votre routine nocturne et apprendre à optimiser la sieste pour pouvoir passer le reste de votre après-midi, le tout sans la somnolence après la sieste. .

Qu’est-ce qui cause la somnolence de l’après-midi?

La baisse naturelle d’énergie et de concentration que vous ressentez après l’heure du déjeuner est connue sous le nom de “crise de l’après-midi”. Cela fait partie de votre rythme circadien, l’horloge biologique à l’intérieur de votre corps qui régule votre cycle de sommeil. Elle est causée par les fluctuations des hormones et des neurotransmetteurs, en particulier le cortisol et l’adénosine.

Cortisol vous fait vous sentir éveillé et alerte. Les niveaux de cortisol dans le corps sont généralement plus élevés au réveil et diminuent régulièrement tout au long de la journée. Cependant, votre corps produit plus de cortisol en réponse à certains stimuli, comme l’exercice, c’est pourquoi une séance d’entraînement l’après-midi peut vous rendre plus éveillé.

Adénosined’autre part, vous rend somnolent, et votre corps en sécrète plus au fil de la journée (fait amusant : la caféine bloque les récepteurs de l’adénosine sur vos cellulesc’est pourquoi cela fonctionne pour vous garder alerte).

Outre votre horloge biologique naturelle, des éléments tels que la qualité du sommeil nocturne, l’alimentation, la consommation de caféine, la température ambiante, le temps d’écran et les habitudes d’exercice influencent la fatigue de l’après-midi. Les troubles du sommeil, tels que l’apnée du sommeil et l’insomnie, contribuent également à la somnolence diurne.

Qui devrait et ne devrait pas faire de sieste ?

Dr Ramiz Fargo, directeur médical du Centre des troubles du sommeil de l’Université de Loma Lindaa déclaré à CNET que la plupart des gens peuvent faire des siestes tout en profitant d’un cycle de sommeil sain, mais les personnes souffrant d’insomnie devraient éviter de faire la sieste.

Chez les personnes qui souffrent déjà d’éveil nocturne, la sieste peut exacerber le problème et entraîner des troubles du sommeil de plusieurs manières, notamment :

Si vous n’êtes pas diagnostiqué avec un trouble du sommeil et que vous n’avez généralement pas de difficulté à vous endormir ou à rester endormi la nuit, vous pouvez très probablement faire une sieste sans problème.

Comment faire une sieste sans gâcher son sommeil

Cue un soupir de soulagement collectif: Vous pouvez vous réjouir du fait qu’il est possible de profiter d’une sieste l’après-midi et de ne pas avoir l’impression d’avoir ruiné votre cycle de sommeil pendant les cinq prochains jours.

Alors que certaines personnes – comme indiqué ci-dessus – devraient généralement éviter les siestes, avec la bonne stratégie, la plupart des gens peuvent savourer une sieste l’après-midi tout en obtenant un sommeil de qualité lorsque le monde s’assombrit. Voici sept choses à faire et à ne pas faire avant votre prochaine sieste.

1. Essayez de faire une sieste en début d’après-midi

Plus tôt vous pouvez faire la sieste (une fois que vous commencez à vous sentir somnolent), mieux c’est. Tout comme les longues siestes, les siestes tardives peuvent interférer avec votre cycle de sommeil et vous empêcher de dormir la nuit. Bien que le rythme circadien de chacun soit unique, la plupart des gens faire l’expérience d’une baisse de vigilance vers 13h-15h Si vous pouvez vous rendre dans une zone de repos dans ce laps de temps, c’est votre meilleur pari pour une bonne sieste qui ne gâche pas le sommeil nocturne.

Emily Keegin/Getty Images



2. Plantez le décor

Si vous allez faire une sieste, autant l’optimiser. Votre environnement de sieste doit être aussi reposant que votre environnement de sommeil. Idéalement, vous ferez la sieste au même endroit où vous dormez. Faire une sieste dans un environnement reposant – avec peu ou pas de lumière, une température confortable et un oreiller adapté à votre style de sommeil – peut vous aider à vous endormir plus rapidement et à profiter pleinement des avantages d’une courte sieste.

3. Sieste sans culpabilité

Les siestes devraient vous faire vous sentir mieux, pas pire. Ne laissez pas votre sieste vous culpabiliser à travailler tard ou à en faire plus – vous aviez besoin de repos supplémentaire pour une raison. Dire des choses comme : “Si je fais la sieste maintenant, je dois veiller plus tard pour faire [insert task]” peut perturber davantage votre cycle de sommeil et vous amener à développer un état d’esprit honteux autour de la sieste, comme si c’était quelque chose que vous ne devriez jamais faire. Alors faites une sieste sans culpabilité, tant que vous remplissez toujours vos principales obligations.

Et si vous vous sentez toujours coupable de votre sieste de l’après-midi, souvenez-vous que certaines cultures intégrer des siestes dans leur routine quotidienne collectivece qui devrait être une preuve suffisante que les siestes sont bonnes pour vous.

4. Faites des siestes courtes

Plus n’est pas mieux quand il s’agit de siestes. La Clinique Mayo conseille aux gens de sieste de 10 à 20 minutes seulement. Cela peut sembler ridiculement court – inutile même – mais la recherche montre que des siestes de cette durée améliorer la vigilance sans le sentiment groggy après la sieste que la plupart des gens connaissent. Les siestes de seulement 30 minutes peuvent induire “inertie du sommeil“, une période de performances altérées immédiatement après la sieste.

Si vous faites une sieste d’une heure ou plus, vous pourriez sérieusement altérer votre rythme circadien. De plus, dit le Dr Fargo, se réveiller après des siestes plus longues peut vous rendre groggy et grincheux, car cela vous oblige à vous réveiller d’un sommeil plus profond. Cela peut annuler les avantages (lire : vigilance) que vous espériez tirer d’une sieste.

5. N’intercalez pas votre sieste avec le temps passé devant un écran

Le but d’une sieste est de vous faire sentir mieux, pas pire. Intercaler votre sieste avec le temps passé devant un écran peut rendre la sieste moins efficace, car le effets psychosociaux du temps passé devant un écran (en particulier l’utilisation des médias sociaux) peut annuler toute tranquillité que vous avez acquise lors de votre sieste.

Si vous travaillez dans une profession qui nécessite l’utilisation d’un ordinateur, il n’est peut-être pas possible d’éviter le temps passé devant un écran avant votre sieste. Mais c’est une raison de plus pour éviter les écrans quelques instants après votre sieste. Rangez votre téléphone et faites quelque chose pour prolonger la relaxation : méditez pendant cinq minutes, étirez vos bras et vos jambes, faites une courte promenade ou mangez une collation saine. Ensuite, retournez au travail ou quelle que soit la tâche qui vous appelle.

6. Ne remplacez pas votre sieste par de la caféine

Tout le monde est occupé et l’épuisement professionnel est à son plus haut niveau, mais le stress et l’anxiété liés au travail et à la vie nous maintiennent tous à 160 km/h. Il est souvent tentant de passer l’après-midi avec une tasse de café supplémentaire, en pensant que vous rayerez plus de choses de votre liste de choses à faire, mais votre corps sera mieux servi par une sieste.

La consommation de caféine l’après-midi est liée à l’éveil nocturne, même si vous buvez votre café de l’après-midi six heures avant d’aller vous coucher. Et boire un expresso trois heures avant de se coucher retarde la production de mélatonine (l’hormone qui rend somnolent) en près d’une heure.

Une courte sieste, cependant, peut réduire la somnolence, améliorer la concentration et Augmentation de la productivité sans le crash redouté de la caféine.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.