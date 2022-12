Comment faire une demande pour les nouvelles prestations de location et de soins dentaires du Canada

Depuis le 1er décembre, les Canadiens éligibles peuvent présenter une demande par l’intermédiaire de l’Agence du revenu du Canada pour recevoir un financement dans le cadre du tout premier programme fédéral de soins dentaires, et à partir du 12 décembre, les demandes seront ouvertes pour les locataires à faible revenu qui souhaitent accéder au seul Complément horaire à l’Allocation canadienne pour le logement.

Le 17 novembre, le projet de loi libéral sur l’abordabilité, soutenu par le NPD, prévoyant à la fois une prestation pour soins dentaires et une augmentation des loyers pour les Canadiens à faible revenu, connu sous le nom de projet de loi C-31, est devenu loi. À l’époque, le gouvernement s’était engagé à lancer le processus de demande avant la fin de l’année.

Mercredi, l’agence financière fédérale a expliqué aux journalistes comment le système fonctionnera pour les Canadiens qui souhaitent demander ces prestations, qualifiant le système de “simplifié et convivial”.

L’ARC indique que la demande ne prendra que quelques minutes, car certaines vérifications préalables sont intégrées au système, notamment pour vérifier si votre déclaration de revenus de 2021 a été produite.

Voici ce que vous devez savoir.

QU’EST-CE QUE LA « PRESTATION DENTAIRE CANADIENNE »?

Pour l’instant, la « Prestation dentaire canadienne » sera offerte aux enfants de moins de 12 ans, dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $, le montant versé par enfant et par année dépendant du revenu familial.

Par exemple:

650 $ seraient versés par enfant si le revenu net rajusté de la famille est inférieur à 70 000 $;

390 $ seraient versés par enfant si le revenu net rajusté de la famille se situe entre 70 000 $ et 79 999 $; et

260 $ seraient versés par enfant si le revenu net rajusté de la famille se situe entre 80 000 $ et 89 999 $.

Le montant offert est le “meilleur calibrage” du gouvernement quant au montant de financement nécessaire pour couvrir les soins dentaires de base – examens, nettoyages, radiographies et obturations – sans qu’il reste grand-chose, selon des responsables gouvernementaux qui ont informé les journalistes du programme en septembre. .

La première phase des soins dentaires fournira aux parents ou tuteurs éligibles des “paiements directs, initiaux et non imposables pour couvrir les frais dentaires”.

Cette prestation dentaire provisoire n’est disponible que pour deux périodes, et les parents ou les soignants peuvent recevoir un maximum de deux paiements pour chaque enfant admissible.

La première période couvre les dépenses rétroactives du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023. La deuxième période couvrira les services dentaires que l’enfant a reçus entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024.

Si les soins dentaires d’un enfant coûtent plus de 650 $ et que le parent ou le tuteur n’a demandé qu’une seule période de prestations, il se peut qu’il réponde aux critères d’un paiement supplémentaire.

COMMENT DEMANDER UNE COUVERTURE DENTAIRE

Les demandeurs auront deux options pour accéder au portail en ligne : soit par leur « Mon dossier » de l’ARC ou par leur compte Service Canada. Pour ceux qui n’ont pas accès aux systèmes en ligne, l’ARC met en place une ligne téléphonique dédiée aux soins dentaires pour recevoir les demandes.

Dans tous les cas, les candidats devront faire une série d’attestations afin de déterminer leur éligibilité, ainsi que répondre à des questions de sécurité pour vérifier leur identité.

Par exemple, les parents ou tuteurs qui font la demande devront confirmer :

Leur enfant est né le 2 décembre 2010 ou après, ce qui leur donne 12 ans au 1er décembre 2022 ;

Ils reçoivent actuellement l’Allocation canadienne pour enfants à compter du 1er décembre 2022;

Leur enfant n’a pas accès à une couverture privée de soins dentaires et leurs frais ne sont pas entièrement couverts par un autre programme dentaire offert par un autre palier de gouvernement;

Ils auront à leur charge des frais de soins dentaires pour lesquels ils utiliseront la prestation; et

Ils ont produit leur déclaration de revenus et de prestations 2021.

Les candidats peuvent soumettre leur candidature pour recevoir ce soutien financier avant les rendez-vous, mais devront fournir une preuve d’admissibilité telle que les coordonnées du fournisseur de services dentaires, la date du rendez-vous et des informations relatives à leur employeur et à leur conjoint ou partenaire concernant leur couverture d’avantages sociaux. .

L’ARC recommande fortement de s’inscrire au dépôt direct comme le moyen le plus rapide et le plus simple de recevoir ce financement, notant que le temps d’attente estimé pour les paiements est de cinq jours ouvrables si vous êtes inscrit au dépôt direct, alors qu’il pourrait prendre 10 jours ouvrables pour recevoir un vérifier par courrier.

La loi a également mis en place un processus permettant aux bureaucrates de vérifier les informations d’éligibilité – y compris contacter les employeurs – et il pourrait y avoir des sanctions pour ceux qui soumettent des demandes frauduleuses. L’ARC encourage les personnes qui présentent une demande à imprimer et à conserver une copie de leur demande ainsi que toute documentation pertinente, comme des reçus, au cas où une vérification serait nécessaire ultérieurement.

Par exemple, si pour une raison quelconque un parent ou un tuteur demande un financement au cours de la première période mais n’a pas de frais de soins dentaires pendant cette période, il devra rembourser ce montant et présenter une nouvelle demande pour la deuxième période d’admissibilité.

Bien que seuls les moins de 12 ans y aient accès pour le moment, le gouvernement affirme qu’il reste déterminé à faire en sorte que cette mesure provisoire devienne un régime national de soins dentaires à part entière d’ici 2025.

QU’EN EST-IL DU COMPLÉMENT « ALLOCATION CANADIENNE POUR LE LOGEMENT » ?

Une enseigne à vendre à l’extérieur d’une maison indique qu’elle a été louée, à Ottawa, le lundi 1er mars 2021. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang

L’autre forme de financement fédéral à laquelle les Canadiens admissibles pourront bientôt accéder est le supplément ponctuel de 500 $ à l’Allocation canadienne pour le logement. Le processus de demande de ce financement sera lancé le lundi 12 décembre, selon l’ARC.

Il s’agit d’un programme destiné aux locataires à faible revenu dont le revenu net rajusté est inférieur à 35 000 $ pour les familles, ou à 20 000 $ pour les personnes qui consacrent au moins 30 % de leur revenu net rajusté au loyer et qui paient un loyer pour leur propre résidence principale au Canada.

Afin de recevoir ce paiement de 500 $ pour aider à couvrir le loyer, les candidats doivent confirmer qu’ils :

avoir produit sa déclaration de revenus et de prestations 2021;

Être âgé d’au moins 15 ans au 1er décembre 2022 ;

êtes un résident du Canada aux fins de l’impôt en 2022;

avoir sa résidence principale au Canada au 1er décembre 2022;

Avoir payé le loyer de son propre logement en 2022 ; et

Avoir payé au moins 30 % de son revenu familial net ajusté de 2021 en loyer au cours de l’année civile 2022.

Les candidats doivent être prêts à fournir des informations de base telles que leur adresse, à qui ils ont payé le loyer et comment contacter cette personne, ainsi que le nombre de mois passés dans certaines résidences s’ils ont déménagé tout au long de l’année.

Comme pour les soins dentaires, l’ARC suggère que le dépôt direct soit le moyen le plus rapide et le plus simple de recevoir ce financement. Le temps d’attente estimé pour les paiements est de cinq jours ouvrables si vous êtes inscrit au dépôt direct, alors que la réception d’un chèque par la poste pourrait prendre 10 jours ouvrables.

Ici aussi, les demandeurs devront conserver toute documentation pertinente pour étayer leur demande au cas où l’ARC viendrait les appeler dans les six prochaines années pour valider leur admissibilité. Cela comprend les relevés d’impôt, les reçus de location et les coordonnées du propriétaire.

Les demandeurs jugés inéligibles devront rembourser la prestation.