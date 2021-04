Vous avez un vieux T-shirt que vous adorez et que vous ne supportez pas de vous séparer, mais que vous ne portez plus? Si c’est le cas, une idée pour lui donner une nouvelle vie est de le transformer en sac. Dans ce didacticiel vidéo, je vais vous apprendre à transformer un vieux T-shirt en un nouveau sac élégant. Et devine quoi? Aucune aiguille ni fil ne sont nécessaires. Ceci est un projet sans couture.

Comment faire un sac fourre-tout à partir d’un vieux t-shirt

Parce que vous n’avez pas besoin d’aiguille et de fil pour cela, aucune compétence en couture n’est requise pour transformer un vieux T-shirt en un sac chic. Cela peut également en faire un bon projet pour les enfants, à condition qu’ils soient assez vieux pour manier une paire de ciseaux.

Comment faire un sac sans couture à partir d’un t-shirt

Il y a si peu de fournitures dont vous avez besoin pour faire de ce projet une réalité. Vous aurez besoin d’une chemise, bien sûr. Si vous en avez un sans manches disponibles, ce serait idéal.

Sinon, vous couperez simplement les manches, vous pourrez même utiliser une chemise à manches longues pour ce projet.

La seule autre fourniture dont vous avez vraiment besoin est une paire de ciseaux. Mais si vous voulez imiter de près le look que j’ai créé ici, vous aurez également besoin de dentelle, de colle chaude et d’un pistolet à colle.

Vous pouvez utiliser votre sac fourre-tout sans couture pour tout

Une fois que vous avez fini de créer un sac fourre-tout pour t-shirt, il n’y a pas de limite à ce que vous pouvez utiliser! Apportez-le à l’épicerie en tant que sac réutilisable et écologique, apportez-le à la plage ou même emballez-y vos fournitures d’artisanat pour les emmener où vous voulez.

Comment faire un sac à partir d’un didacticiel vidéo et photo sur un t-shirt

Rendement: 1

Si vous êtes prêt à transformer un vieux T-shirt en un tout nouveau sac fourre-tout à la mode, commençons! Vous trouverez ci-dessous le matériel et les outils dont vous avez besoin, ainsi que des instructions écrites pour accompagner le didacticiel vidéo étape par étape de ce projet sans couture. Temps de préparation

5 minutes Temps actif

15 minutes Temps total

20 minutes Difficulté

Facile Coût estimé

0 $ Outils Colle chaude et pistolet à colle

Ciseaux Instructions Si votre T-shirt a des manches, la première étape consiste à les couper. Il vous suffit de créer un profil droit des deux côtés de votre futur sac. Comme les manches dépassent, elles gênent. Transformez donc la chemise en débardeur à cette étape. Pour éviter d’avoir à coudre le bas de la chemise fermée, nous allons plutôt couper une série de franges que nous attacherons ensuite ensemble. Donc, votre prochaine étape après avoir manipulé les manches est de faire exactement cela. Procurez-vous une paire de ciseaux et coupez soigneusement un tas de franges en bas de la chemise. Assurez-vous que la chemise est à plat lorsque vous faites cela. Vous avez besoin des franges à l’avant et à l’arrière pour s’aligner les unes sur les autres. Veillez également à ne pas rendre les franges trop fines, sinon elles ne seront pas assez solides. Vous pouvez les rendre aussi longs ou courts que vous le souhaitez. N’oubliez pas que plus vous coupez les franges, plus la capacité du sac fourre-tout sera faible. Une fois que vous avez vos franges prêtes, vous devez les attacher ensemble. Commencez par un côté de la chemise, prenez les deux franges qui correspondent à l’avant et à l’arrière, et attachez-les en un double nœud sécurisé. Passez ensuite à la prochaine paire de franges et faites la même chose. Répétez simplement jusqu’à ce que vous ayez complètement fermé le fond du sac. Comme dernière étape, j’ai décidé de coller de la dentelle sur les côtés du sac où j’ai coupé les manches. Je l’ai fait pour masquer les bords déchiquetés. Vous pouvez sauter cette étape si vous ne le jugez pas nécessaire et / ou si vous avez commencé avec un débardeur pour commencer. Vous avez maintenant terminé votre propre sac fourre-tout T-shirt sans couture! produits recommandés Mes modèles de sacs au crochet Etsy

Que faire ensuite après avoir terminé votre sac de t-shirt

Pendant que vous aimez utiliser votre sac fourre-tout recyclé, vous vous demandez peut-être ce que vous pouvez faire d’autre avec d’autres vieux T-shirts dans votre placard. Bonne nouvelle: nous vous proposons des idées de création de t-shirts amusantes et faciles.

Une chose que vous pouvez faire avec un vieux t-shirt est de le transformer en un joli haut à basque. Vous serez surpris de voir à quel point c’est facile. Une autre chose géniale que vous pouvez faire avec de vieux t-shirts qui est totalement inattendu est de les transformer en un tapis brillant magnifiquement tressé.

Vous en voulez toujours plus? Voici 68 façons amusantes et séduisantes de remodeler vos t-shirts. Oh, et si vous avez envie d’attraper une aiguille et du fil, pourquoi ne pas essayer certains de ces 30 projets de couture d’été avec des motifs gratuits? Jetez un œil à nos archives et vous devriez trouver plein d’autres projets à apprécier!

