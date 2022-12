Comment faire un plongeon polaire en toute sécurité

Le premier jour de 2023, des Canadiens de partout au pays sauteront dans des lacs et des rivières glacés en participant à des événements locaux de plongée polaire.

Des événements comme le Polar Plunge et le Polar Bear Dip ont lieu dans des villes partout au Canada le 1er janvier de chaque année, souvent pour amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance locaux, provinciaux ou nationaux.

En plus de soutenir une bonne cause, les plongeurs froids habituels peuvent également bénéficier d’une immersion dans l’eau glacée, selon Lee Hill.

Hill est coordonnateur de la recherche à l’Université McMaster, boursier postdoctoral à l’Université McGill, ancien entraîneur de natation de niveau olympique et membre de l’International Ice Swimming Association. Ayant participé à plusieurs de ses propres nages sur glace, il a déclaré que l’activité peut être sûre et amusante lorsqu’elle est effectuée avec soin.

Voici quelques-uns des avantages et des risques du plongeon polaire, ainsi que quelques conseils pour le faire en toute sécurité.

AVANTAGES

Selon Hill, les humains vantent les bienfaits de l’immersion à froid depuis 400 av. J.-C., lorsque le médecin grec Hippocrète l’a prescrit comme remède contre la fatigue. Des milliers d’années plus tard, diverses formes de thérapie par le froid ont trouvé leur place dans la médecine sportive, les hôpitaux et les flux des influenceurs des médias sociaux.

“Je pense que l’avantage le plus connu de tout type de nettoyage à l’eau froide est le soulagement de la douleur”, a déclaré Hill à CTVNews.ca lors d’un entretien téléphonique vendredi.

De la même manière que pour glacer une blessure, Hill a déclaré que l’eau froide peut soulager la douleur et réduire l’enflure en resserrant les vaisseaux sanguins et en réduisant la circulation vers la zone touchée.

“Il a été utilisé dans quelques conditions comme le syndrome du canal carpien et la fibromyalgie, même les rhumatismes pour soulager la douleur, le volume des tissus et même la raideur des articulations”, a-t-il déclaré.

Ce n’est pas tout. Hill a déclaré que les trempettes glacées augmentent les niveaux d’adrénaline, de dopamine et de noradrénaline pour générer une sensation d’euphorie. De plus, pour certaines personnes, c’est amusant.

“Se mettre en danger, pour ainsi dire, inonde votre corps d’hormones de bien-être”, a-t-il déclaré. “Et pour certaines personnes, il y a le droit de se vanter.”

DES RISQUES

Afin de profiter des avantages de la plongée à froid, les nageurs doivent d’abord s’assurer qu’ils atténuent les risques associés à l’activité.

Selon la Croix-Rouge canadienne et l’American Heart Association, ces risques comprennent la noyade, l’hypothermie et le choc dû au froid suffisamment graves pour provoquer un arrêt cardiaque chez certaines personnes.

“L’un des premiers risques majeurs est la noyade, car ce premier choc dû au froid provoque une augmentation de 600 à 1 000 % de votre rythme respiratoire”, a expliqué Hill. “Lorsque vous entrez, il y a ce halètement soudain et cette difficulté à respirer, et c’est souvent à ce moment-là que les gens ont des ennuis au départ à cause de cette réponse au choc du froid.”

Selon l’American Heart Association, ce halètement initial peut entraîner la noyade d’une personne “en quelques secondes” si cela se produit alors que sa tête est immergée. Le choc dû au froid exerce également un stress sur le cœur et le fait travailler plus fort. Les personnes atteintes de maladies cardiaques qui prennent des médicaments pour abaisser leur tension artérielle pourraient avoir plus de mal à s’adapter au choc d’une chute soudaine de la température.

Hill a déclaré que les plongeurs risquent également de développer une hypothermie légère à sévère, car l’eau absorbe la chaleur du corps 25 fois plus rapidement que l’air. Et le danger ne disparaît pas forcément une fois qu’une personne est de retour sur la terre ferme, grâce à une forme d’hypothermie appelée chute secondaire.

Après qu’un nageur quitte l’eau froide, tout le sang refroidi dans ses bras et ses jambes – qui sont de grands réservoirs de sang – retourne finalement dans la circulation centrale via le cœur. Selon le degré de froid de ce sang, il peut causer des problèmes lorsqu’il atteint le cœur.

“Nous savons que le sang froid réduit le rythme cardiaque et peut réduire votre tension artérielle”, a déclaré Hill.

“Ainsi, certaines personnes jusqu’à 10 minutes à une heure après l’immersion dans l’eau froide peuvent également avoir une forte baisse de tension artérielle ou leur cœur peut s’arrêter.”

COMMENT LE FAIRE EN TOUTE SÉCURITÉ

Parce que les risques associés à l’immersion dans l’eau froide peuvent être si graves, Hill a déclaré qu’il était important de suivre le protocole de sécurité. Tout d’abord, a-t-il dit, quiconque envisage de faire un plongeon polaire devrait obtenir l’approbation de son médecin. Les personnes ayant des antécédents d’asthme ou de problèmes cardiaques sous-jacents devraient probablement éviter complètement l’activité.

Quand vient le temps de plonger, Hill a dit de s’assurer qu’il y a d’autres personnes autour de vous pour vous repérer – de préférence des sauveteurs – et un moyen de se sécher et de se réchauffer en toute sécurité une fois que c’est fini. Entrez dans l’eau lentement, si vous le pouvez, en vous laissant suffisamment de temps pour vous acclimater au froid. Et ne buvez pas d’alcool avant d’entrer.

“L’alcool est un vasodilatateur, vous pouvez donc avoir une forte baisse de la pression artérielle”, a expliqué Hill. “Cela réduit également votre capacité à vous réchauffer par la suite.”

Pour éviter les risques d’hypothermie, la Croix-Rouge canadienne recommande de limiter le temps passé dans l’eau à deux minutes. L’organisation recommande également de porter des chaussettes, des chaussures d’eau, des bottes de surf en néoprène ou des chaussures de course pour protéger vos pieds et éviter qu’ils ne collent aux rochers enneigés ou glacés du rivage.