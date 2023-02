Comment faire un double démarrage de Windows

Pour la plupart des gens, il suffit d’exécuter un seul système d’exploitation sur votre PC ou votre ordinateur portable. Vous devrez choisir entre Windows 10 et 11, mais vous n’avez probablement pas besoin des deux sur le même appareil.

Cependant, il existe certaines situations où cela peut être utile. Ils incluent des applications spécifiques qui n’ont pas été mises à jour pour Windows 11 ou ne fonctionnent qu’avec Windows 10, ou pour offrir une comparaison facile entre les deux sur votre matériel.

Heureusement, Windows est conçu avec ce scénario à l’esprit. L’exécution de deux versions de Windows sur le même appareil est connue sous le nom de double démarrage et est officiellement prise en charge par Microsoft.

Voici comment exécuter les deux dernières versions majeures de Windows sur le même appareil, bien que cette méthode fonctionne également si vous pouvez télécharger un système d’exploitation différent.

De quoi avez-vous besoin pour effectuer un double démarrage de Windows ?

Il y a quelques éléments à trier avant de commencer. La première consiste à télécharger le deuxième système d’exploitation dont vous avez besoin – Windows 10 et Windows 11 sont disponibles gratuitement sur le site Web de Microsoft. Assurez-vous simplement d’opter pour l’option de création d’un support d’installation et achetez une clé de produit si vous prévoyez de l’utiliser à long terme.

Vous aurez également besoin d’une clé USB ou d’un autre périphérique de stockage externe avec suffisamment d’espace pour stocker confortablement un système d’exploitation complet.

Et comme toujours, il est important de sauvegarder d’abord vos données à l’aide d’un logiciel fiable. Il n’y a aucune garantie que rien n’ira mal, donc cela ne vaut pas la peine de prendre le risque.

Avant d’entrer dans les détails, voici les étapes de base que vous devrez suivre :

Installez un nouveau disque dur ou créez une nouvelle partition sur celui existant à l’aide de l’utilitaire de gestion de disque de Windows Branchez la clé USB contenant la nouvelle version de Windows, puis redémarrez le PC. Installez Windows 10 en veillant à sélectionner l’option Personnalisé. Sélectionnez la partition nouvellement créée ou l’autre disque dur comme destination pour Windows 10. Cliquez ensuite sur Suivant pour installer le système d’exploitation.

Comment installer une deuxième copie de Windows

Si vous avez acheté un deuxième disque dur ou si vous en utilisez un de rechange, vous pouvez installer la deuxième copie de Windows sur ce disque. Si vous n’en avez pas ou si vous ne pouvez pas installer un deuxième disque parce que vous utilisez un ordinateur portable, vous devrez utiliser votre disque dur existant et le partitionner. Le processus est identique sur Windows 10 et 11.

Créer une nouvelle partition

Si vous devez installer une deuxième version de Windows sur le même disque dur que la première, il doit y avoir suffisamment d’espace libre. Cela peut être délicat si vous manquez de stockage, car Windows 10 et 11 nécessitent idéalement environ 20 à 25 Go (et nous recommandons au moins 50 à 100 Go).

Une fois que vous avez sauvegardé tous les fichiers importants, vous devez accéder à l’utilitaire de gestion des disques de Windows. Pour ce faire, maintenez la touche Windows enfoncée et appuyez sur R. Cela ouvre une boîte, dans laquelle vous tapez diskmgmt.msc et appuyez sur entrée.

Vous verrez maintenant une liste des partitions sur votre disque dur. Sélectionnez la partition principale, généralement appelée (C :), puis cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Réduire le volume.

Vous verrez maintenant une autre fenêtre qui vous montre la taille de la partition et vous demande de “Entrez la quantité d’espace à réduire en Mo”. Pour créer une partition de 25 Go, vous devrez entrer 25000 puis cliquer sur Réduire. Cela modifiera la partition, vous laissant l’espace dont vous avez besoin pour installer Windows 10 ou Windows 11.

Installez Windows sur une nouvelle partition

Branchez le périphérique USB ou de stockage avec Windows dessus, puis redémarrez votre appareil.

Vous devriez être redirigé directement vers le processus d’installation, mais si votre machine revient immédiatement à votre version d’origine de Windows, vous devrez ajuster la séquence de démarrage dans votre BIOS.

Cela signifie généralement appuyer sur Supprimer, F2, F10 ou F11 lorsque votre appareil s’allume (cela varie selon l’appareil), puis déplacer le périphérique de stockage en haut de la liste des priorités de démarrage. Apprenez-en plus dans notre article séparé sur la façon de démarrer à partir d’une clé USB.

En cas de succès, vous devriez voir un écran qui ressemble à celui ci-dessous. Sélectionnez l’option Personnalisé.

Lorsqu’on lui a demandé où installer Windows, choisissez celui étiqueté “Espace non alloué” – il devrait être de 25 Go, ou selon la capacité que vous avez spécifiée lors de la création de la partition. Cliquez sur ‘Appliquer’, puis sur ‘Suivant’ une fois la partition créée.

Remarque : si vous utilisez un disque dur ou un SSD séparé plutôt que celui intégré à votre appareil, choisissez-le à la place.

Attendez quelques minutes pendant que le processus d’installation se déroule. Une fois terminé, vous aurez le choix entre les deux systèmes d’exploitation chaque fois que vous allumerez votre appareil.

Windows 10 et Windows 11 utilisent également le même système de fichiers, vous pourrez donc y accéder à partir de l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation.

Maintenant, le processus d’installation va continuer et se terminer. La prochaine fois que vous allumerez ou redémarrerez votre machine, vous aurez la possibilité de choisir entre les deux systèmes d’exploitation. Le bonus est que, comme différentes versions de Windows utilisent toujours le même système de fichiers, vous pourrez accéder à vos fichiers depuis l’un ou l’autre des systèmes d’exploitation.

