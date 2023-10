Comment faire un don pour aider les victimes de la crise Israël-Gaza

Laurie Styron PDG et directrice exécutive de CharityWatch, a déclaré que son organisation recherche des organisations caritatives déjà présentes dans la région touchée et ayant un historique d’aide aux gens là-bas.

Les organisations humanitaires sont « les principales bouées de sauvetage pour les gens », a déclaré Zidky, ajoutant qu’elles leur fournissent de la nourriture, un soutien médical et psychologique et d’autres ressources vitales.

Pendant ce temps, Charity Navigator’s liste d’organisations caritatives axées sur la crise Israël-Gaza inclut uniquement les organisations qui ont au moins trois ans, affichent une note de trois ou quatre étoiles et ont des antécédents de résultats positifs dans leur région, entre autres exigences. Sa liste comprend Amis américains du Magen David Adom connue sous le nom de Croix-Rouge israélienne, et la Fonds de secours aux enfants palestiniens qui travaille spécifiquement à Gaza.

« Plus il y a de personnes touchées, plus elles sont dépassées et peuvent devenir désensibilisées et ne pas agir », a déclaré Styron.

De nombreux donateurs ne savent peut-être pas où placer leur argent ces derniers temps, compte tenu du déluge de violence et des catastrophes naturelles, notamment la La guerre en Ukraine et l’ouragan en Afghanistan, a déclaré Styron.

Les dons éligibles peuvent être déduits de votre revenu brut ajusté si vous détaillez les déductions sur vos impôts.

Pour 2023, la déduction forfaitaire est de 13 850 $ pour les déclarants célibataires ou de 27 700 $ pour les couples mariés déclarant ensemble.

Vous demandez soit la déduction standard, soit le total de vos déductions détaillées, y compris dons de bienfaisancefrais médicaux, taxes nationales et locales et plus encore, selon le montant le plus élevé.

Étant donné que la plupart des déclarants bénéficient de la déduction standard, vous êtes moins susceptible de bénéficier d’un avantage fiscal grâce à de petits dons à des œuvres caritatives, mais cela dépend du total de vos déductions détaillées combinées.

— Reportage supplémentaire de Kate Dore de CNBC.

