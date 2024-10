Comment faire un don et recevoir de l’aide dans le comté de Palm Beach

Programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire en Floride — Le Département de l’Enfance et des Familles de Floride a annoncé que les bénéficiaires du SNAP dans l’État peuvent demander un remplacement alimentaire pour la nourriture qu’ils ont perdue à cause de l’ouragan Milton. Postulez ici.

Campagne de secours en cas de catastrophe de l’ouragan Milton et d’Hélène — Palm Beach County Food Pantry et le Kravis Performing Center ont prolongé leur campagne de dons conjointe jusqu’au vendredi 18 octobre. De 9 h à 17 h, des articles allant des aliments non périssables aux couches et aux packs de recharge peuvent être donnés soit au Centre de spectacle Kravis, 701, boulevard Okeechobee, West Palm Beach, FL 33401 ou la banque alimentaire, 701 Boutwell Rd, suite A-2, Lake Worth Beach, FL 33461.