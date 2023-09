Comment faire un don aux victimes du tremblement de terre au Maroc

Alors que les sauveteurs fouillent les décombres dans l’espoir de retrouver des survivants, voici comment venir en aide aux victimes du séisme de magnitude 6,8, le plus important à avoir frappé la région depuis plus d’un siècle.

Plus de 2.100 personnes ont été tuées et plus de 2.400 blessées dans le séisme qui a frappé le Maroc vendredi soir.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge , qui a une branche basée au Maroc, accepte les dons pour son Fonds d’urgence pour les secours en cas de catastrophe. La FICR a annoncé avoir déboursé 1 million de francs suisses (plus de 1,1 million de dollars) pour soutenir la Société du Croissant-Rouge marocain. Vous pouvez faire un don ici.

don mondial, une agence à but non lucratif basée aux États-Unis qui collecte des fonds pour d’autres organisations à but non lucratif dans des domaines dans le besoin, collecte des fonds pour les victimes. Il indique que les fonds serviront à fournir de la nourriture, de l’eau et des médicaments aux survivants, ainsi qu’à fournir un abri et un logement temporaire, entre autres choses. Faites un don ici.