Comment faire un budget et rembourser ses dettes

Vraiment, un budget n’est qu’une liste.

Il est plus efficace de créer ce type de budget sur une feuille de calcul quelque part, qu’il s’agisse de Microsoft Excel ou d’un document Google. Ajoutez ensuite de nouvelles dépenses au fur et à mesure que vous dépensez.

Et ces nouvelles dépenses vont sûrement apparaître. Essayez de planifier autant que possible ces coûts une ou deux fois par an, comme acheter des cadeaux pendant les vacances ou les vacances que vous planifiez chaque année. Ou, la visite inattendue du médecin.

Plus vous suivez vos dépenses et gardez un œil dessus, mieux vous pourrez vous concentrer sur vos dépenses mensuelles.

Regardez cette vidéo pour un guide étape par étape pour établir un budget qui fonctionnera pour vous.

