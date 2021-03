Comment faire semblant d’être sur la Riviera Maya, au Mexique, aujourd’hui

Bien que vos projets de voyage soient en suspens, vous pouvez faire comme si vous étiez dans un nouvel endroit pour la nuit. Around the World at Home vous invite à canaliser l’esprit d’un nouvel endroit chaque semaine avec des recommandations sur la façon d’explorer la culture, le tout dans le confort de votre maison.

Comme beaucoup de voyageurs qui ont visité la région pour la première fois quand elle était plus calme et moins encombrée, j’ai été séduit non seulement par sa beauté naturelle – la jungle luxuriante, les gouffres remplis d’eau turquoise et verte appelés cenotes que certains Mayas croyaient être des portails vers le monde souterrain – mais aussi avec les traces restantes d’une société remontant à des milliers d’années. C’est la Riviera Maya qui a instantanément attiré mon attention, la porte d’entrée côtière d’une grande civilisation qui dans toute la Méso-Amérique construit des pyramides et suivi les mouvements de la lune, a donné au monde une écriture hiéroglyphique frappante et laissé un héritage de mythes captivants. Et il se trouve que ces aspects durables de la culture sont particulièrement adaptés à l’exploration depuis la maison.

De nos jours, je visite virtuellement ces ruines antiques et ces cenotes éblouissants. Vous pouvez également. Et pendant que vous y êtes, vous pouvez plonger dans des quêtes épiques avec des dieux et des créatures mythiques, danser autour de votre maison sur de la musique traditionnelle en Los Folkloristas et cuisinez les saveurs irrésistibles de la péninsule du Yucatán. Soudainement, la Riviera Maya n’est plus qu’à un livre ou une recette.

Soyez sucré et épicé dans la cuisine

L’un des plats les plus appréciés de la région est la cochinita pibil, du porc rôti au noyau. La série Netflix « Chroniques de tacos»Y consacre un épisode entier. Manque de fosse? Ne désespérez pas. Une casserole à couvercle épais dans le four fait l’affaire dans cette cuisine du New York Times Recette de Maricel E. Presilla, historienne culinaire et chef, et Diana Kennedy, auteur de livres de cuisine comme «Les cuisines essentielles du Mexique», Qui a passé des décennies à étudier les styles culinaires à travers le pays et qui a reçu l’Ordre de l’Aigle aztèque du gouvernement mexicain. Même si la cuisine n’est pas votre truc, le documentaire « Diana Kennedy: Rien d’extraordinaire», À propos de sa vie au Mexique, pourrait être – c’est une sorte de méditation pour trouver l’œuvre de votre vie.

Ajoutez à votre étagère le chef Margarita Carrillo Arronte‘s « Mexique: le livre de cuisine»Pour un voyage dans l’histoire culinaire du pays et plus de 650 recettes, dont du porc cuit lentement et d’autres délectables de la péninsule du Yucatán.