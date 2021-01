Bien que vos projets de voyage soient en suspens, vous pouvez prétendre que vous êtes dans un nouvel endroit pour la nuit. Around the World at Home vous invite à canaliser l’esprit d’un nouvel endroit chaque semaine avec des recommandations sur la façon d’explorer la culture, le tout dans le confort de votre maison. Il y a des endroits pires à perdre que le ancienne médina de Tunis, un labyrinthe vertigineux d’anciennes ruelles. Comme je l’ai découvert lors de ma visite dans la capitale tunisienne, il y a tellement de choses à regarder: les vendeurs distribuant des épices, les chats qui regardent l’après-midi passer des perches ensoleillées, les groupes d’amis assis autour de tables bondées et sirotant un thé à la menthe. Vous pourriez passer la fenêtre ouverte d’une école de musique traditionnelle et entendre des extraits d’une chanson obsédante vieille de plusieurs centaines d’années ou, dans une autre vitrine, le bruit sourd de la musique techno accompagnant une exposition d’art expérimental.

Il est difficile de croire que tout cela existe dans un seul coin d’une ville tentaculaire, cosmopolite et complexe à la pointe de l’Afrique du Nord. Ailleurs, il y a des boîtes de nuit qui débordent sur des plages de sable blanc, des quartiers de cafés qui ne seraient pas hors de propos dans le sud de l’Europe et des ruines romaines qui témoignent de sa place dans l’histoire en tant que porte d’entrée vers l’Afrique et centre de commerce méditerranéen. C’est beaucoup à prendre en une seule visite, et j’attends avec impatience ma prochaine. En attendant, je suivrai ces conseils pour donner l’impression d’être de retour à Tunis, même si ce n’est que pour une nuit.

Cuisiner avec harissa La cuisine tunisienne est parfois copieuse, parfois délicate. Il peut être épicé, mais n’a pas peur d’un peu de douceur. Il regorge également d’histoire. Les Arabes, les Romains, les Siciliens, les Byzantins, les Berbères et bien d’autres ont tous, à un moment ou à un autre, appelé cette terre de la Méditerranée chez eux, et tout cela est exposé à l’heure du repas. Rafram Chaddad, artiste et chercheur culinaire, passe une grande partie de son temps à retracer cette histoire, avec un intérêt particulier pour la culture culinaire des juifs tunisiens comme sa propre famille. Il a consulté plusieurs anciennes recettes pour trouver celui-là, pour un bar poêlé aux pétales de rose séchés et à la harissa, une pâte de piment chaud omniprésente. Présentée dans «Jérusalem» de Yotam Ottolenghi et Sami Tamimi, une collection de recettes du monde entier qui convergent dans cette ville, la recette de M. Chaddad souligne l’importance des fruits de mer pour la scène gastronomique tunisienne.