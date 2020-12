Bien que vos projets de voyage soient en suspens, vous pouvez faire comme si vous étiez dans un nouvel endroit pour la nuit. Around the World at Home vous invite à canaliser l’esprit d’un nouveau lieu chaque semaine avec des recommandations sur la façon d’explorer la culture, le tout dans le confort de votre maison.

Il y a quelques années, je me suis promené pour la première fois dans les rues éclairées au néon de Tokyo, les yeux écarquillés et le décalage horaire. Il n’a fallu que trois jours pour apprendre certains des secrets de la ville. Si vous ne trouvez pas le magasin de nouilles parfait pour le déjeuner, par exemple, regardez en haut et vous verrez une autre douzaine d’options, remplissant les étages supérieurs de ce que vous pensiez être des immeubles de bureaux. Ou que des lieux célèbres – comme Traversée de Shibuya, l’intersection que vous avez vue en 100 vues accélérées – sont célèbres pour une raison, mais il y a tellement plus à apprendre en choisissant une station de métro au hasard et en faisant une longue marche.

Ce devait être une grande année pour le tourisme pour la ville – déjà l’une des plus visitées au monde – car elle était sur le point d’accueillir les Jeux olympiques et paralympiques désormais reportés. Cela, bien sûr, ne s’est pas produit.

La plupart des pays du monde étant toujours confinés chez eux, ce voyage à Tokyo devra attendre les millions de personnes qui ont annulé des vols et des réservations d’hôtel. En attendant, il existe des moyens de capturer l’esprit d’une ville parfois impénétrable, toujours fascinante. Peut-être que pour une nuit, ces recommandations pourraient même vous donner l’impression d’être là.