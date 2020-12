Bien que vos projets de voyage soient en suspens, vous pouvez prétendre que vous êtes dans un nouvel endroit pour la nuit. Around the World at Home vous invite à canaliser l’esprit d’un nouvel endroit chaque semaine avec des recommandations sur la façon d’explorer la culture, le tout dans le confort de votre maison. Il a fallu plus d’une douzaine de visites à Singapour pour que j’en tombe amoureux. Mais quand je l’ai fait, je suis tombé dur. En tant qu’adolescent vivant à Jakarta, en Indonésie – à un peu moins de deux heures de vol direct – j’ai regardé le placage brillant de Singapour et j’ai rejeté tout l’endroit comme peu profond et matérialiste. C’était un grand centre commercial, pensais-je, avec trop de règles et pas assez de caractère. Mais ensuite, alors que je revenais en arrière, j’ai intentionnellement écrasé mes idées préconçues et j’ai commencé à remarquer d’autres choses. J’ai rapidement réalisé à quel point j’avais manqué.

Il y a les shophouses du XIXe siècle aux couleurs pastel nichées en rangées soignées entre des immeubles d’appartements étincelants. En sillonnant la ville-État – facile, grâce à un réseau de transports en commun bien huilé – je suis devenu obsédé par les centres de colportage en plein air, des marchés de rue formalisés où vous pouvez prendre le meilleur repas de votre vie pour quelques dollars. Je m’émerveillais de la diversité de la ville, où les ethnies – chinoise, indienne, malaise et plus – se croisent dans la vie quotidienne. Je suis devenu fasciné par la célèbre histoire de Singapour, bien que parfois simplifiée à l’extrême: comment un village de pêcheurs s’est transformé en une métropole mondiale.

Et maintenant, comme tous ceux qui ont eu le plaisir de creuser dans une assiette de crabe pimenté ou de passer un après-midi doux à regarder des porte-conteneurs flotter juste au large, ça me manque. Heureusement, avec un peu de travail dans la cuisine, une poignée de livres et du temps devant la télévision, il existe des moyens de vous faire sentir comme si vous étiez dans la Cité du Lion pour une nuit.