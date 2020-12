Bien que vos projets de voyage soient en suspens, vous pouvez prétendre que vous êtes dans un nouvel endroit pour la nuit. Around the World at Home vous invite à canaliser l’esprit d’un nouveau lieu chaque semaine avec des recommandations sur la façon d’explorer la culture, le tout dans le confort de votre maison. Quand la neige tombe et que le vent hurle, le les gens de Québec n’hibernent pas. Au contraire, ils se regroupent et célébrez avec l’un des plus pittoresques carnavals d’hiver dans le monde. Surplombant le fleuve Saint-Laurent, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre pittoresques, le Vieux-Québec ressemble à un village enchanté en boule à neige, surtout à Noël. En fait, le quartier historique de cette ancienne colonie française est un Patrimoine mondial de l’UNESCO site, en partie parce qu’il s’agit de la seule ville d’Amérique du Nord à avoir préservé ses remparts.

Si j’étais là, je profiterais d’une vue imprenable sur la rivière depuis la promenade connue sous le nom de Terrasse Dufferin et le Fairmont le Château Frontenac, l’hôtel aux allures de château où Alfred Hitchcock a filmé des scènes pour «J’avoue. » Le soir, je me promènerais au milieu des conifères et des guirlandes scintillantes sur le Rue Petit-Champlain et arrêtez-vous dans Notre-Dame-des-Victoires, l’une des plus anciennes églises en pierre d’Amérique du Nord. Des heures seraient passées à patiner, à se réchauffer dans un foyer extérieur et à faire le plein avec des plats copieux comme Poutine et tourtière (tarte à la viande) de restaurants bien-aimés.

Mais comme le dit la chanson, il n’y a pas d’endroit comme à la maison pour les vacances. Où que vous soyez, vous pouvez profiter du confort de la saison comme le font les Québécois – avec des recettes inspirées du sirop d’érable, bière artisanale, activités de plein air et bonne humeur – même si un seul flocon de neige ne tombe jamais.