La musique de la Nouvelle-Orléans est un collage de sons: c’est le berceau du jazz, de la musique de danse frénétique connue sous le nom de bounce, popularisée par des superstars comme Big Freedia, les chansons d’appel et de réponse des Indiens du Mardi Gras, et bien plus encore. Pour avoir un aperçu des sons de cette ville bruyante et percutante, il n’y a pas de meilleur endroit pour commencer que la merveilleusement éclectique WWOZ, une station de radio soutenue par la communauté diffusée depuis 1980. Heureusement, vous pouvez l’écouter de n’importe où. en ligne . Ce n’est qu’une question de temps avant de commencer à connaître les différents DJ et à rechercher vos favoris.

Au cours de la décennie qui a suivi ma première visite, je me suis souvent imaginé chez moi à la Nouvelle-Orléans. Je pense au battage syncopé d’une caisse claire, au simple plaisir d’une promenade l’après-midi avec une bière à emporter à la main et aux maisons de fusils de chasse couleur bonbon qui s’enfoncent dans le sol à des angles étranges. Et ce n’était donc pas une énorme surprise quand, au début de 2021, je me suis retrouvé à emballer ma vie et à déménager à Crescent City pendant quelques mois. Pourquoi ne pas être quelque part que j’aime en cette période difficile, ai-je pensé? Pourquoi ne pas vivre un petit moment dans mes rêveries?

