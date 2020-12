Bien que vos projets de voyage soient en suspens, vous pouvez faire comme si vous étiez dans un nouvel endroit pour la nuit. Around the World at Home vous invite à canaliser l’esprit d’un nouveau lieu chaque semaine avec des recommandations sur la façon d’explorer la culture, le tout dans le confort de votre maison. Il y a un bar dans la capitale sénégalaise de Dakar que vous ne pouvez trouver que si quelqu’un a montré le chemin. Il se trouve sur une fine bande de plage, avec une vue large sur l’océan Atlantique et les jeunes surfeurs qui chassent les vagues au coucher du soleil au loin. Il se trouve sous le Phare des Mamelles, qui propose des visites pendant la journée et se transforme en discothèque après la tombée de la nuit. Aucun des meubles du bar en plein air ne correspond. La marche de cinq minutes jusqu’à la crique, le long d’un mince chemin de terre qui serpente d’une intersection chaotique – des charrettes tirées par des chevaux et des SUV brillants en compétition pour l’espace sur des routes bondées – donne l’impression de traverser un portail entre les mondes.

Dakar a une aura qui s’infiltre dans votre âme. Les sensations – l’odeur du poisson grillé et du café épicé, la sensation d’une averse imminente, les vibrations tremblantes d’une douzaine de tambours – restez avec vous longtemps après votre départ. Lorsque j’ai visité cette ville d’Afrique de l’Ouest, dans le cadre de mon voyage autour du monde en tant que 52 Places Traveler, je me suis souvent surpris à penser à mon avenir. Alors que je traversais des marchés qui semblaient durer une éternité ou que je m’assis sur le pont d’un ferry alors qu’il flottait du continent vers l’une des îles périphériques, je me suis dit: «Je pourrais vivre ici.» Et bien qu’il soit impossible de vivre pleinement l’expérience sans faire le voyage, il existe des moyens de capturer au moins une partie de la magie.

Visitez les sons de la ville Entre le grondement de la circulation et les cris des vendeurs ambulants, il y a toujours de la musique à Dakar. Il résonne des téléphones portables, des radios à transistors et des boîtes de nuit. Les spectacles commencent à minuit et durent jusqu’au lever du soleil. En une seule journée dans la ville, vous entendrez du hip-hop politiquement chargé; le pouls vertigineux de mbalax, une musique de danse qui combine les percussions traditionnelles avec des influences mondiales; les sons vintage de la rumba cubaine soumis à un mixeur ouest-africain; et beaucoup plus.