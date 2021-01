Bien que vos projets de voyage soient en suspens, vous pouvez prétendre que vous êtes dans un nouvel endroit pour la nuit. Around the World at Home vous invite à canaliser l’esprit d’un nouvel endroit chaque semaine avec des recommandations sur la façon d’explorer la culture, le tout dans le confort de votre maison. Par temps clair, depuis le couvent La Popa du XVIIe siècle sur la crête d’une colline de 500 pieds, la vue de Carthagène peut déclencher un léger vertige. Lentement, en utilisant l’horizon comme point de repère vers la ville portuaire colombienne, vous pouvez commencer à vous repérer. Cet improbable groupe de gratte-ciel est Bocagrande, un quartier où les stations balnéaires partagent l’espace avec des tours de bureaux étincelantes. Ensuite dans le panorama se trouve la vieille ville fortifiée, où des ruelles étroites relient les églises de l’époque coloniale avec des boutiques et des restaurants aux couleurs vives. Entre les deux quartiers, il y en a un autre: Getsemani, banal de loin mais, à y regarder de plus près, une véritable galerie d’art de rue explosant d’énergie créative.

De haut en bas, cela peut être difficile à dire, mais c’est une ville si pleine de magie qu’elle a inspiré des livres entiers de l’auteur lauréat du prix Nobel Gabriel García Márquez; même après s’être installé à Mexico, il a continué à garder une maison ici. C’est peut-être parce que la magie de Carthagène laisse une marque indélébile dans votre mémoire, même si elle alimente votre imagination. Je me souviens encore de ma première visite, il y a plus de 20 ans, dans le cadre d’un plus grand voyage dans le pays d’origine de ma mère. Dans mon esprit, le bleu de cette mer sous le brillant soleil des Caraïbes est plus bleu que tout ce que j’ai vu depuis. Carthagène est depuis longtemps une étape incontournable pour les visiteurs internationaux en Colombie. La ville a réussi à échapper à la pire des violences liées à la drogue dans le pays, même si elle continue de lutter contre les problèmes de brutalité policière et les inégalités raciales.

Les gens viennent à la ville pour avoir un aperçu de son histoire; c’était autrefois l’un des avant-postes mondiaux les plus lucratifs (et extractifs) d’Espagne. Mais ils finissent par tomber amoureux de bien plus: les boîtes de nuit qui bourdonnent jusqu’aux petites heures du matin avec des musiciens de toute la région; les fruits de mer et les friandises frites; et les moyens moins tangibles de libérer la créativité. Il viendra un moment où nous pourrons à nouveau découvrir la ville sur le terrain, mais en attendant, il existe quelques approches pour canaliser la magie de la ville dans le confort de la maison.