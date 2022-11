Comment faire sa valise en voyage ?

Les compagnies aériennes du monde entier ont imposé des restrictions sur le poids des bagages. Par conséquent, dans ce cas, il devient essentiel pour les personnes de ne transporter que leurs articles nécessaires lors de leurs déplacements. Cependant, une vidéo récente montrant des femmes emballant des vêtements de manière unique a laissé les utilisateurs stupéfaits. La vidéo de son hack exceptionnel a été partagée avec les utilisateurs sur les réseaux sociaux.

Dans un clip publié sur Twitter, on peut voir les femmes plier des vêtements pour les ranger dans un petit espace. Cette vidéo de 35 secondes montre comment conserver un maximum de vêtements dans moins d’espace. La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux en un rien de temps et de nombreux utilisateurs de réseaux sociaux ont partagé leurs commentaires dans la section des commentaires.

La vidéo montre une femme emballant des vêtements de façon unique. Elle plie les vêtements l’un vers l’avant et l’autre vers l’arrière. Pendant qu’elle place le col d’un tissu sur un autre. De cette façon, la femme crée de l’espace pour 10 vêtements à la fois, puis les assemble dans un sac sans effort.

Le lien vers la vidéo est ici

Le clip a été partagé par Tansu YEĞEN et il l’a sous-titré, “Comment faire votre sac”. Jusqu’à présent, plus de 30 personnes lakh ont vu la vidéo, qui a été publiée sur Twitter. Les utilisateurs commentent constamment cette vidéo et partagent leurs avis sur celle-ci. Alors que certains utilisateurs ont adoré le hack, d’autres n’en sont pas devenus fans. Un utilisateur de médias sociaux a commenté: «Cela a l’air bien mais pas utile. Juste pour sortir un chiffon, vous finirez par tout déplier. #Pas pratique”. Alors qu’un autre utilisateur a commenté: «Comment décompressez-vous alors? Cela semble être une tonne de travail juste pour obtenir des chaussettes, même lol ». Un utilisateur a également écrit : « Belle idée, appréciable ».

Ce n’est pas la première fois qu’une telle vidéo devient virale sur les réseaux sociaux. Maintes et maintes fois, de nombreux utilisateurs partagent leurs astuces et hacks uniques avec leur public et ils commencent à suivre une tendance sur les réseaux sociaux, qui est un outil puissant et qui invite toujours les gens à partager leur idée avec les masses.

