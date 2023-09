Comment faire le plus de bien avec la charité : faire un don de 10 % peut changer le monde

Si vous gagnez 60 000 dollars par an après impôts et que vous n’avez pas d’enfants, vous faites partie du 1 % le plus riche de la population mondiale.

Si vous avez un revenu familial de 130 000 $ après impôt et que vous avez un partenaire et un enfant, vous faites également partie du 1 % le plus riche.

Ou disons que vous avez un revenu familial de 160 000 $ après impôt et que vous avez un partenaire et deux enfants. Devinez quoi? Vous faites également partie des 1 pour cent.

Vous pouvez découvrir exactement votre richesse par rapport au reste du monde en utilisant cette calculatrice amusante. Si vous faites partie des 1 % les plus riches au monde, considérez que si vous et tous ceux qui vous ressemblent donnaient 10 % de vos revenus, ne serait-ce que pour une seule année, nous pourrions mettre fin à l’extrême pauvreté et prévenir la prochaine pandémie.

C’est la principale conclusion d’un nouveau rapport de Longview Philanthropy, une organisation à but non lucratif qui conseille les donateurs qui souhaitent relever les plus grands défis auxquels l’humanité est confrontée. Le rapport vise à susciter l’enthousiasme quant à ce que nous pouvons réaliser si nous donnons davantage, à une époque où la philanthropie a subi des réactions négatives massives.

« Bien sûr, nous avons de nombreuses raisons d’être prudents, voire cyniques, à l’égard de la philanthropie », reconnaît le nouveau rapport. « Dans le pire des cas, il continue d’être utilisé à des fins de profit pour les entreprises ; achat d’influence et de confiance envers les destinataires, blanchiment de réputation, « greenwashing », et bien plus encore. En d’autres termes, lorsque les très riches donnent, c’est souvent en échange d’autre chose.»

Mais au mieux, affirment les auteurs, la philanthropie peut intervenir pour s’attaquer à d’énormes problèmes que les gouvernements lents ou les marchés peu enclins à prendre des risques ne résoudront pas. Une générosité audacieuse et stratégique peut modifier le cours de l’histoire. En fait, c’est déjà le cas.

Prenez l’agronome Norman Borlaug qui, grâce au financement de la Fondation Rockefeller dans les années 1940, a étudié comment améliorer les rendements agricoles et a lancé la Révolution verte qui a ramené les pays du bord de la famine. Ou prenons l’exemple de la fondation March of Dimes, qui a financé le développement du vaccin contre la polio dans les années 1950 grâce aux dons de 80 millions d’Américains. Ou prenez la suffragiste et biologiste Katharine McCormick, dont la philanthropie a financé le développement de la première pilule contraceptive.

Nous pouvons être tout aussi ambitieux pour résoudre les problèmes d’aujourd’hui – et il n’est pas nécessaire d’être ultra-riche pour apporter de grosses contributions.

Voici ce que nous pourrions réaliser si le 1 pour cent donnait 10 pour cent

Selon le rapport, si les 1 pour cent mondiaux donnaient 10 pour cent pendant un an – ou, si leur richesse dépasse leurs revenus, ils donnaient à la place 2,5 pour cent de leur valeur nette – ils généreraient 3,5 billions de dollars en plus de ce qui va déjà à des œuvres caritatives. chaque année.

Et avec 3 500 milliards de dollars, nous pourrions réaliser des choses assez étonnantes. Concrètement, nous pourrions :

Éliminer l’extrême pauvreté pendant un an et sortir des millions de personnes de la pauvreté une fois pour toutes (258 milliards de dollars)

Prévenir la prochaine pandémie grâce au dépistage des nouveaux agents pathogènes dans les eaux usées, à la modernisation des laboratoires et bien plus encore (297 milliards de dollars)

Mettre fin à la faim et à la malnutrition (341 milliards de dollars)

Donner à tous l’accès à l’eau potable et à l’assainissement (1 220 milliards de dollars)

Financer la contraception, les soins maternels et les soins néonatals pour toutes les femmes pendant au moins cinq ans (175 milliards de dollars)

Supprimer ou éradiquer massivement la tuberculose, le paludisme et le VIH (219 milliards de dollars)

Supprimer ou éradiquer massivement les maladies tropicales les plus négligées (53 milliards de dollars)

Doubler les dépenses mondiales en R&D sur les énergies propres jusqu’en 2050 (662 milliards de dollars)

Quadruple financement philanthropique pour la réduction des risques liés aux armes nucléaires (6 milliards de dollars)

Multiplier par dix le financement consacré à la sécurité de l’IA (1,5 milliard de dollars)

Réduire de moitié le nombre d’animaux souffrant dans les élevages industriels d’ici 2050, notamment en créant des protéines alternatives (222 milliards de dollars)

Bien entendu, l’ampleur de ces problèmes est immense et les estimations sont nécessairement imprécises. Mais quand même : pas trop mal !

« Au cours de la première année seulement, nous pourrions réécrire l’avenir de notre planète », a déclaré Natalie Cargill, fondatrice et présidente de Longview et l’un des auteurs du rapport, dans un communiqué. « Loin d’être condamnés, nous sommes plus proches que nous ne le pensons d’un monde radicalement plus juste et meilleur. »

La philanthropie à elle seule ne peut certainement pas tout résoudre

Même s’il est formidable de donner généreusement, il serait insensé de penser que les dépenses peuvent à elles seules résoudre comme par magie les problèmes les plus urgents de l’humanité.

D’une part, la philanthropie est toujours en concurrence avec la politique. Vous vous souvenez de Borlaug, le gars qui a reçu de l’argent de la Fondation Rockefeller et qui a découvert comment nourrir le monde ? Eh bien, il n’aurait pas pu lancer la Révolution verte s’il n’avait pas travaillé en partenariat avec le gouvernement mexicain. La volonté politique est un ingrédient important.

De même, la philanthropie a tendance à échouer lamentablement lorsque les riches prétendent savoir ce dont les plus pauvres ont besoin. L’histoire des dons caritatifs est jonchée de chaussures TOMS et de « PlayPumps » qui pompent l’eau dont personne ne veut. Cela fonctionne bien mieux lorsque les donateurs sont convaincus que les gens sur le terrain savent ce dont ils ont besoin.

Un excellent moyen de contourner le problème du paternalisme est de faire un don directement aux personnes à faible revenu par l’intermédiaire d’une organisation comme GiveDirectly, qui distribue des transferts d’argent. Longview Philanthropy recommande cette option.

Si vous aimez ce que donner 10 pour cent peut faire pour le monde, vous pouvez signer l’engagement Giving What We Can, qui engage les membres à donner 10 pour cent de leurs revenus annuels à des œuvres caritatives très efficaces. Ou prenez un Trial Pledge, qui engage les membres à donner un pourcentage de leur choix à de telles œuvres caritatives. Si 10 pour cent est trop pour vous, vous pouvez essayer 5 pour cent ou 1 pour cent. Le plus important est simplement de se mettre dans le rythme du don. (Conseil de pro : configurez des paiements mensuels pour que ce soit extrêmement automatique et difficile à éviter !)

Non, cela ne transformera pas le monde à lui seul. Mais donner un peu, régulièrement, peut faire beaucoup.